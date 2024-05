L’incroyable histoire du pigeon qui transmit à l’Angleterre la nouvelle du Débarquement

A quelques semaines du 80ème anniversaire du Débarquement, Valérie d'Aubigny nous fait découvrir un bel album racontant comment Gustav, pigeon voyageur, a transmis à l’Angleterre la réussite de l'opération Overlord.

Ce n’est pas le poids qui fait la vaillance ! Gustav ne pesait que quelques grammes, il fut néanmoins reconnu comme un héros de la Seconde Guerre Mondiale et se vit remettre en grandes pompes la médaille Dickin, instituée au Royaume-Uni pour honorer le courage des animaux en temps de guerre. Remarqué pour la robustesse de son corps et ses capacités d’orientation, Gustav avait intégré quelques mois auparavant les rangs de la National Pigeon Service au service de Sa Majesté pour parfaire son entraînement d’agent de liaison en renseignement militaire.

C’est en ancien combattant qu’il raconte son exploit du 6 juin 1944, dans un album palpitant, La Véritable histoire de Gustav, messager du Débarquement, à paraître le 10 mai aux Editions Pierre de Taillac. Alors que les liaisons radio étaient coupées, il porta au Général Eisenhower la grande nouvelle du lancement réussi de l’opération Overlord. Parcourant à tire-d’aile 240 kilomètres en cinq heures, par vents contraires, il réussit la mission.

Le duo composé de Jean-Michel Derex pour le texte riche d’informations historiques et Clément Masson pour les illustrations lumineuses, offre ici un nouvel épisode passionnant de la collection « Les animaux, héros de l’histoire ». Le dossier historique est précis ; il donne envie d’en savoir plus sur ces fabuleux messagers. Cela tombe bien ! L’éditeur Pierre de Taillac propose aux écoles et médiathèques des panneaux en vue de constituer une exposition historique itinérante.

Un album tout public, dès 7 ans, l’âge où l’on se passionne facilement pour les histoires vraies d’animaux courageux.