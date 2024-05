Le dicastère pour la Doctrine de la foi publiera le 17 mai 2024 un document "pour discerner sur les apparitions et les autres phénomènes surnaturels", a informé le Bureau de presse du Saint-Siège le 7 mai.

Le dicastère pour la Doctrine de la foi (DDF) – “gardien du dogme” dans l’Église catholique – publiera le 17 mai 2024 un document “pour discerner sur les apparitions et les autres phénomènes surnaturels”, a informé le Bureau de presse du Saint-Siège le 7 mai. Intitulé “Nouvelles normes sur les apparitions et autres phénomènes surnaturels”, le document sera présenté au Vatican par le préfet du dicastère, le cardinal argentin Víctor Manuel Fernández, et le secrétaire pour la section doctrinale, le prêtre italien Mgr Armando Matteo.

Les dernières “Normes procédurales pour le discernement des apparitions et révélations présumées”, qui datent de 1978, formulent des critères positifs et des critères négatifs pour examiner d’éventuels phénomènes surnaturels. L’Église fait souvent montre de grande prudence à ce sujet. Le fidèle n’est d’ailleurs pas tenu de croire aux apparitions privées.

De nombreuses thématiques abordées

Depuis l’arrivée du cardinal Fernández à la tête du DDF, le dicastère a multiplié les publications de documents sur des thématiques délicates. Le 8 avril dernier, il présentait ainsi la déclaration doctrinale Dignitas infinita précisant la position de l’Église vis-à-vis de questions éthiques et morales actuelles comme la GPA ou le changement de sexe. En décembre, le DDF publiait la déclaration Fiducia Supplicans, qui ouvrait la possibilité de bénédictions non rituelles pour des couples en situation irrégulière, comme les couples de même sexe. Le texte a provoqué la polémique, notamment en Afrique où les évêques se sont opposés à son application.

Signe de changement dans sa communication, le dicastère pour la Doctrine de la foi publie également régulièrement des “réponses” (responsum) à des questions dogmatiques posées par des évêques. En novembre dernier, il affirmait par exemple que le droit canonique n’empêchait pas le baptême des transsexuels, ou encore réitérait l’incompatibilité entre christianisme et franc-maçonnerie.