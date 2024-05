L’élément indispensable pour qu’un mariage tienne

À l’occasion d’une rencontre avec les responsables internationaux des Équipes Notre-Dame le 4 mai 2024, le pape François a rappelé que le mariage ne dépendait pas uniquement de la volonté des deux époux mais de la présence du Christ à leurs côtés.

La “bonne réussite” d’un mariage ne dépend pas seulement “de la force de volonté des personnes”, a assuré le pape François recevant le 4 mai 2024 les responsables internationaux des Équipes Notre-Dame, mouvement catholique fondé en France en 1939 par le père Henri Caffarel pour soutenir les couples. Lors de l’audience, le pape François a demandé aux membres d’être témoins “d’un amour possible et pour toujours, auquel les jeunes peinent à croire”. Pour cela, le Pape a souligné que la réussite d’un mariage ne dépendait pas seulement de la force de volonté des époux. “Si c’était le cas, ce serait un fardeau, un joug placé sur les épaules de deux pauvres créatures”. “Le mariage est en revanche un “pas fait à trois”, où la présence du Christ entre les époux rend possible le chemin”.

Déjà dans Amoris Laetitia (2016), le pape François soulignait la nécessité d’ouvrir les portes de sa maison au Christ, pour recevoir la bénédiction du Seigneur : “La scène brossée dans l’Apocalypse est inoubliable : “Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi” (Ap 3, 20). Ainsi se définit une maison qui à l’intérieur jouit de la présence de Dieu, de la prière commune et, par conséquent, de la bénédiction du Seigneur.”

Trois images, un seul message

Une présence d’autant plus salvatrice lorsque le couple traverse des difficultés. Dans sa lettre destinée aux couples, en 2021, le Pape souligne que “la vocation au mariage est un appel à gouverner une barque instable – mais sûre, grâce à la réalité du sacrement – sur une mer parfois agitée”. “N’oublions pas qu’à travers le sacrement du mariage, Jésus est présent dans cette barque. Il prend soin de vous, il reste avec vous à tout moment, dans les hauts et les bas lorsque la barque est ballottée par les eaux”, écrit-il. Et commentant un autre passage de l’Évangile où la tempête fait rage, il exhorte, à l’image des disciples, à laisser Jésus monter dans sa barque. Car lorsqu’ “il monta avec eux, le vent tomba” (Mc 6, 51). “Ce n’est qu’en vous abandonnant entre les mains du Seigneur que vous pourrez vivre ce qui semble impossible”, assure le Pape.

Faire un “pas à trois”, ouvrir les portes de sa maison, prendre Jésus dans sa barque… Le pape François multiplie les images mais son message reste le même : offrir une place au Christ dans son couple, et garder, ensemble, les yeux rivés sur lui. Le moyen le plus sûr d’y arriver réside sans nul doute dans la prière conjugale. Ce temps pris à deux pour se placer sous le regard de Dieu, et y puiser la force de s’aimer et de se pardonner. “Quand les époux apprennent à être unis dans l’âme, même si un jour ils se trouvent un peu fragiles, cette union des âmes restera un lien inébranlable. Elle deviendra le lieu le plus intime de leur complicité, car Dieu y habite !”, soulignait il y a quelque temps dans Aleteia le père Paul Habsburg. Inviter Dieu dans son couple, le défi à relever en cette année dédiée à la prière!

