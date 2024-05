Le précieux conseil de sœur Lupita à toutes les femmes

Sœur Lupita Muñoz, des Sœurs carmélites de Sainte Thérèse de Jésus au Mexique, a partagé avec l'édition espagnole de Aleteia un conseil qui vous permettra de mieux répondre au dessein de Dieu.

Le Seigneur a créé la femme pour qu’elle garde avec amour l’ordre de la création. Cependant, la société actuelle présente des modes de pensée et des idéologies qui éloignent les femmes du but pour lequel elles ont été créées à l’origine et qui les empêchent de revenir à leurs racines et à leur essence pour comprendre le plan de Dieu pour elle.

Selon sœur Lupita Muñoz, la clé qui permet de suivre le plan divin pour la femme est de regarder l’exemple de la Vierge Marie. Interrogée par l’édition espagnole d’Aleteia, cette religieuse carmélite de Sainte Thérèse de Jésus au Mexique explique que la femme est appelée à se connaître profondément, comme la Mère de Jésus. En effet, la Vierge Marie a montré dans différents aspects de sa vie sa capacité à se connaître en profondeur. Cela se reflète notamment dans le passage de l’Annonciation, lorsque l’ange Gabriel, envoyé par Dieu, annonce à Marie qu’elle va concevoir et donner naissance à Jésus, le Sauveur (Lc 1, 26-38).

En réponse à cette annonce, Marie révèle sa profonde connaissance d’elle-même : “Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ?” demande-t-elle (Lc 1,34). Sœur Lupita entend dans sa réponse : “Comment puis-je devenir mère ? Comment puis-je être la mère de Jésus ? Explique-moi et je comprendrai”. L’ange le lui explique et elle répond : “Je suis la servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole”. Marie a répondu [au projet divin], parce qu’elle se connaissait elle-même.

Se connaître intérieurement

À chaque fois que vous vous demandez pourquoi vous avez été créée et comment vous pouvez servir, il est essentiel de vous poser les questions suivantes : Quel est le plan de Dieu sur moi ? Qu’est-ce que je pense du fait d’être femme ? Quels sont les dons et les talents que je peux offrir au Seigneur ? Quelles sont mes vertus ? Comme l’explique sœur Lupita Muñoz, il faut se connaître et “sauver le génie féminin”, en se rappelant qu’il s’exprime “à travers la tendresse, l’intuition, l’amour, l’ordre et la capacité de discernement”.

L’Église et de nombreux saints comme Edith Stein, Thérèse d’Avila ou Jean-Paul II ont parlé de la valeur authentique des femmes. C’est précisément en comprenant sa propre valeur et ses propres dons que la femme peut répondre pleinement au plan de Dieu sur elle.