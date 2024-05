Drame, comédie, documentaire... voici les dix films et séries les plus visionnés sur la plateforme de streaming "SAJE+" en avril. Regardez-bien, il y en a pour toute la famille.

1

“The Chosen”, saison 3



The Chosen, Angel Studios

Synopsis : Après avoir écouté un sermon de Jésus qui a mis le monde sans dessus dessous, les 12 disciples (y compris Judas qui vient de les rejoindre) sont prêts à le suivre jusqu’aux extrémités de la terre. Mais des problèmes subsistent. Matthieu souffre d’avoir été répudié par ses parents. André rend visite à Jean le Baptiste emprisonné. Marie et les femmes doivent trouver une source de revenus. Simon et Eden sont confrontés au prix à payer quand on suit Jésus. Plus important encore, les disciples font face à leur plus grand défi lorsque Jésus les envoie prêcher et accomplir des miracles, deux par deux, sans lui… Retrouvez-le sur SAJE+.

2

Opération Prophète



Synopsis :1956. Après trois ans d’emprisonnement aux mains du régime communiste pendant la guerre froide, le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, est rétabli à la tête de l’Église catholique à Varsovie. Chef spirituel et visionnaire, il dialogue sans relâche avec les autorités communistes pour négocier plus de droits pour l’Église et la nation opprimée. Quel est cet homme prophétique qui a ouvert la voie à l’ascension spectaculaire du pape Jean-Paul II et à la chute du communisme en Europe ? Retrouvez-le sur SAJE+.

3

Sainte Faustine



Synopsis : Au début du XXe siècle, sœur Faustine Kowalska (1905-1938) mène une vie de religieuse ordinaire dans une Congrégation en Pologne, jusqu’au jour où elle reçoit la visite du Christ, qui lui révèle la nécessité du culte à la Miséricorde Divine. Devant l’incompréhension de son entourage, elle persévère dans la confiance et s’en remet avec humilité à son confesseur, le Père Sopocko. Elle devient l’Apôtre de la Divine Miséricorde. Elle sera canonisée par le pape Jean-Paul II en 2000 en tant que première sainte du nouveau millénaire. Retrouvez-le sur SAJE+.

4

Sacerdoce



Synopsis : Depuis des siècles, les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme d’épreuve. Alors que le scandale des abus a entaché l’Église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu’un simple métier, leur fonction exige un style de vie radical, celui du célibat, de l’abandon de la paternité et de la sobriété. Antoine, prêtre vagabond, rider, sillonne l’Ariège avec sa caravane pour écouter les villageois. Gaspard, prêtre montagnard, pousse les jeunes à se dépasser, à contempler la création, et à se débarrasser de leurs addictions. François, vieux prêtre parisien, offre son regard d’expérience sur les défis de la prêtrise. Paul souhaite remporter le championnat de France du clergé à vélo. Le Père Matthieu sort des milliers d’enfants des bidonvilles pour leur offrir un autre avenir. A travers eux s’esquissent les enjeux de leur engagement et de la prêtrise au XXIe siècle. Retrouvez-le sur SAJE+.

5

Sound of freedom



Synopsis : Thriller basé sur l’incroyable histoire vraie d’un ancien agent fédéral américain qui se lance dans une opération de sauvetage au péril de sa vie, pour libérer des centaines d’enfants prisonniers de trafiquants sexuels. Retrouvez-le sur SAJE+.

6

Adopté



Synopsis : Le monde tranquille de David est bouleversé lorsque sa mère biologique le contacte et lui tend inopinément la main, désireuse de rencontrer le fils de 18 ans qu’elle n’a tenu qu’une fois dans ses bras. Encouragé par ses parents adoptifs, David entreprend un voyage qui va l’amener à découvrir une vérité inouïe sur son passé. Retrouvez-le sur SAJE+.

7

Le Berger



Synopsis : L’histoire de la naissance de Jésus vu par les yeux des bergers. Ces jeunes travailleurs modestes, des hommes simples, recoivent alors une visite inattendue qui a bouleversé le monde. Retrouvez-le sur SAJE+.

8

“The Chosen”, saison 2



Synopsis : Le ministère public de Jésus débute et la nouvelle révolutionnaire qu’il apporte se répand en terre d’Israël. Sa renommée le précède partout où il va. Ses disciples marchent à ses côtés et sont les premiers témoins de miracles extraordinaires. Voyez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu. Retrouvez-le sur SAJE+.

9

Je m’appelle Bernadette



Synopsis :Film de Jean Sagols, 1h54, avec Katia Miran, Michel Aumont, Francis Huster. Entre les mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de Massabielle, la Vierge est apparue dix-huit fois à Bernadette Soubirous, petite fille misérable de Lourdes. Une véritable “révolution” mariale qui, au cœur du Second Empire, bousculera l’ordre établi par son message universel d’amour et de prière. Retrouvez-le sur SAJE+.

10

Prière de m’épouser



Synopsis :Lisbeth Hayden a tout. Une carrière à succès, une garde-robe de rêve, un appartement gigantesque et des amis formidables – Une seule chose lui manque, un amoureux. Dans un grand moment de désespoir, elle se fait passer pour une chrétienne sur un site de rencontre dans l’attente de trouver l’homme idéal. Cependant, Lisbeth ne vient pas du tout de cet univers chrétien et ses tentatives de mensonges pour séduire l’homme de ses rêves vont l’embarquer dans un voyage sans retour. Retrouvez-le sur SAJE+.

En partenariat avec SAJE