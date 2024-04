Parés au décollage ? Destination : le mariage !

Alors qu'il s'apprêtait à emmener ses passagers de Varsovie à Cracovie, Konrad Hanc, pilote de ligne et commandant de bord, s'est emparé du micro pour faire une annonce. Pas de crainte, ni crash ni retard au décollage... mais un mariage !

Voilà un vol que ces voyageurs ne sont pas prêts d’oublier. Le 22 avril, alors que l’embarquement venait de s’achever à l’aéroport de Varsovie, les passagers ont vu le commandant de bord sortir de son cockpit pour faire une annonce très particulière. Visiblement ému, le capitaine a toutefois rassemblé tout son courage pour entamer son discours.”Bonjour à tous, je suis le capitaine Konrad Hanc. Bienvenue, mesdames et messieurs, à bord de l’avion de LOT Polish Airlines”, a-t-il déclaré.

Direction Cracovie… Et le mariage !

“Aujourd’hui est un jour spécial pour moi. Aujourd’hui, il y a une personne très importante à mes yeux à bord de cet avion. Elle n’est autre que la plus belle hôtesse de l’air qui se trouve à l’arrière en ce moment-même”, a expliqué le commandant en faisant signe à la concernée. “Il y a un an et demi, à ce poste, j’ai rencontré la personne la plus merveilleuse qui a complètement changé ma vie, complètement”, a ajouté Konrad Hanc, la voix brisée par l’émotion. “Paula, tu as changé ma vie. Tu es mon plus grand trésor, la plus grande réalisation de mes rêves”, a-t-il souligné avant de soudainement ployer le genou et de poser la question fatidique… à laquelle Paula a bien-sûr répondu oui, sous les applaudissements chaleureux des passagers. Le capitaine a ensuite regagné son cockpit pour emmener les témoins chanceux de cette demande en mariage à Cracovie. Une destination bien connue de Paula et Konrad, puisque c’est à bord d’un vol pour cette ville polonaise que les deux tourtereaux se sont rencontrés. Les voilà tous deux prêts pour une aventure plus vertigineuse que tous les vols possibles !