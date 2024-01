La demande en mariage la plus touchante de l’année !

Matthew Schwabs, un jeune homme atteint de trisomie 21, a demandé Lucia en mariage lors d'une conférence américaine pour la défense des personnes trisomiques. La confiance, l'audace et la joie de ces jeunes fiancés ont touché les coeurs de millions d'internautes.

Il y a quelque chose d’assez beau dans les demandes en mariage. Les sentiments qu’elles suscitent rappellent la foi en Dieu : amour, confiance et foi en l’avenir. Certaines en particulier marquent les esprits et touchent les cœurs. C’est le cas de ce jeune homme, qui a récemment demandé la main de sa petite amie et dont la vidéo publiée sur les réseaux sociaux en novembre 2023 a suscité depuis l’enthousiasme de millions de personnes.

Atteint de trisomie 21, Matthew Schwab est un jeune homme de 26 ans qui parcourt les États-Unis pour porter la voix des personnes trisomiques. En novembre 2023, il a participé à une conférence organisée par l’organisation GiGi, qui propose des programmes de soutien aux personnes trisomiques et leurs familles. Il était accompagné pour l’occasion de Lucia, sa dulcinée, également atteinte de trisomie 21. Et il lui a réservé la plus belle des surprises.

« Tu me rends toujours meilleur »

Lors d’une séance photo de groupe et de couple proposée à l’occasion d’une soirée, Matthew se lance dans une tendre déclaration. « Tu es belle, gentille et amicale », commence l’amoureux. « Tu me fais toujours rire, et tu me rends toujours meilleur. » Autant d’ingrédients parfaits pour que tout mariage prospère !