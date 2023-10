L’hommage d’un chanteur de country à son petit frère trisomique

Le chanteur de country John Paul Von Arx a publié début octobre le clip d'une chanson qu'il a écrite pour son jeune frère Sam, porteur de trisomie 21. Particulièrement touchant, il a été visionné plus de 8.000 fois par un public conquis.

Différent, mais ô combien précieux. C’est ainsi que le chanteur de country John Paul Von Arx veut décrire au monde son petit frère, Sam, porteur du syndrome de Down, aussi appelé Trisomie 21. Sortie le 1er octobre, sa chanson s’intitule « He’s different », « Il est différent », et raconte l’histoire de son frère, de l’annonce du diagnostic à son arrivée au monde et toutes les différences qui font de lui la personne merveilleuse et attachante qu’il est.

Véritable témoignage d’amour, le clip offre un magnifique moment de tendresse entre deux frères. Sur son compte Instagram, le jeune chanteur, père de famille qui ne craint pas de parler de sa foi, a écrit un message touchant à l’approche de la sortie de sa chanson. « Mon frère, Sam, m’a constamment appris à vivre pour plus que moi-même. Il est un modèle d’altruisme, de patience, de gentillesse et d’amour. Je suis reconnaissant que mon petit frère soit différent de moi. J’ai tellement de choses à apprendre de lui. Merci mon Dieu pour le don de sa vie », peut-on ainsi lire. Derrière cette chanson, ce chrétien engagé a un objectif clairement affiché : donner de l’espoir aux parents en attente d’un enfant trisomique et aux familles qui ont déjà accueilli la différence parmi eux.

Ode à la différence

La vidéo montre ainsi le chanteur et son petit frère dans leurs instants de vie quotidiens, jouant, faisant de la cuisine ou lisant une histoire. « Il est différent de moi, toujours en paix, en paix et libre. Il est différent de ce que je pensais qu’il serait », chante ainsi John Paul. « Il n’est peut-être pas le premier de sa classe, et en grandissant, il ne sera sûrement jamais rapide, mais il prendra tout son temps, profitant de chaque instant. » Visionnée plus de 8.000 fois, la vidéo a déjà touché bien des cœurs, notamment ceux de parents dont un enfant est lui aussi porteur de trisomie 21.