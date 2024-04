Dans une caméra cachée diffusée le 23 avril sur Instagram, l'humoriste Laurent Baffie fait la rencontre d'un petit frère de la communauté de l'Agneau. Alors qu'il s'empresse de lui prodiguer quelques conseils vestimentaires, le petit frère ne cache pas son amusement et répond avec humour.

Laurent Baffie est le roi de la caméra cachée et de l’humour, qu’il a cinglant et souvent charretier. L’humoriste et animateur est connu pour n’épargner personne, et sa dernière cible le montre. Dans une vidéo publiée le 23 avril sur son compte Instagram, c’est en effet un frère de la Communauté de l’Agneau qui en fait les frais, mais pas pour longtemps puisque Laurent Baffie est rapidement démasqué. Alors que le frère, accompagné d’un jeune homme, s’apprête à rentrer dans une église, l’humoriste s’approche pour inviter les deux passants à respecter un certain code vestimentaire. Amusés, les deux protagonistes donnent la réplique à Baffie en rentrant dans son jeu. Ce dernier a une technique bien à lui pour filmer en toute discrétion… Puisqu’il utilise des lunettes de soleil avec des caméras intégrées. Ce gadget ne lui aura toutefois pas permis de garder très longtemps son identité secrète.