Au moins 16.000 personnes s'élanceront de Paris pour rallier Chartres le 18 mai prochain avec Notre-Dame de Chrétienté. Mais si ce "pélé de Chartres" semble rassembler chaque année le plus gros contingent de pèlerins, d'autres existent à différents moments de l'année. Tous les prétextes sont bons pour marcher dans les pas de saint Louis et de Charles Péguy vers Notre-Dame !

Ils sont nombreux ceux qui, depuis des siècles, se sont aventurés sur la route de Chartres sous la protection de la Reine du Ciel. Si le pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté, qui débutera le 18 mai prochain lors du weekend de la Pentecôte, triomphe cette année avec un nombre de participations record, d’autres routes, outre celles organisées par les diocèses, rassemblent elles-aussi tous les ans des centaines de pèlerins. Ce sont plus de 100.000 personnes qui, chaque année, se rendent à Chartres pour confier à la Vierge Marie leurs prières, leurs joies et leurs peines, en répondant à l’invitation que Guy de Larigaudie lançait dans les années 1930 : “Lorsque tu seras seul à Paris, avec deux jours libres devant toi, va à Chartres, on en revient meilleur”.

1

Le pèlerinage des étudiants d’Île-de-France



C’est en 1935 que quelques étudiants prennent la route de Péguy qui va de Paris à Chartres, pour rejoindre Marie en ses deux cathédrales. Depuis, l’engouement n’a cessé d’attirer une foule de plus en plus nombreuse jusqu’à compter plus de 12.000 pèlerins. Désormais fixé à la fête des Rameaux, le pèlerinage des étudiants d’Île-de-France rassemble chaque année entre 1.200 et 3.000 étudiants de 18 à 30 ans sous un thème commun. Cette année c’était : “Allez à Jésus! “.

2

Le pèlerinage des Tamouls



Organisé par l’aumônerie des sri-lankais de France, le pèlerinage des Tamouls est né dans les années 1990 et rassemble, pour la majorité des pèlerins, des réfugiés catholiques vivant en région parisienne et ayant fui un pays en proie à la guerre civile. Organisé en mai, les pèlerins prient, en ce mois dédié à la sainte Mère de Dieu, pour la paix dans leur pays d’origine. Populaire au sein de cette communauté habituée aux pèlerinages, il regroupe généralement près de 5.000 participants en saris, au son du sitar, l’instrument traditionnel.

3

le pèlerinage du Monde du Travail



Initié en 1947, le pèlerinage du monde du travail est né de l’amitié de trois chrétiens qui ont décidé de se rendre à Chartres en action de grâces. Depuis, chaque année, des hommes et des femmes de tout âge et de toute condition sociale se réunissent au printemps, venant pour l’occasion de toute la France et de Belgique.

4

Le pèlerinage de rentrée des scouts d’europe des Yvelines



Une fois l’automne venu, ce sont cette fois les guides et scouts d’Europe des Yvelines qui se réunissent à Chartres pour leur pèlerinage de rentrée. Celui-ci n’est pas anecdotique, puisque la province des Yvelines est la plus grosse de France par ses effectifs. À cette occasion, ce sont entre 3.000 à 4.000 scouts d’Europe qui se donnent rendez-vous sur les routes de Chartres.

5

Le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté



Sans doute le plus célèbre des pèlerinages qui mènent à Chartres. Le fameux “pélé de Chartres” organisé par Notre-Dame de Chrétienté rassemble chaque année de plus en plus de participants de tous âges, au point d’avoir fermé ses inscriptions plus d’un mois avant son départ cette année. En 2024, 18.000 pèlerins sont attendus pour cette 42e édition du pèlerinage de Pentecôte.