Cette vertu à maîtriser pour surmonter les tempêtes de la vie

La tempérance est "la vertu de la juste mesure", a expliqué le pape François lors de l’audience générale du 17 avril. Une vertu essentielle pour surmonter les tempêtes et épreuves de la vie.

À l’heure du “se faire plaisir à tout prix” et “profiter sans limite”, la tempérance est décidément bien mise à mal aujourd’hui. Elle a pourtant été considérée pendant des siècles avec respect et sagesse. Concluant son cycle de catéchèse sur les vertus, le pape François est revenu ce mercredi 17 avril sur la tempérance, “la vertu de la juste mesure”. Il a rappelé que cette vertu cardinale était présente chez les Grecs, dans la philosophie antique, notamment chez Aristote dans son Éthique à Nicomaque.

D’après le Catéchisme de l’Église Catholique, elle modère “l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre dans l’usage des biens créés” et “assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté”. La personne tempérante, souligne encore le Catéchisme de l’Église, “oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur”.

Combien de personnes qui ont voulu tout essayer avec voracité se sont retrouvées à perdre le goût de toute chose !

Inversement, “les personnes qui agissent toujours sous le coup de l’impulsion ou de l’exubérance ne sont finalement pas fiables”, a averti le pape François. “Dans un monde où tant de gens se vantent de dire ce qu’ils pensent, le tempérant préfère au contraire penser ce qu’il dit.” Le Pape a souligné que la vertu de tempérance aide aussi à savourer les plaisirs “avec discernement”, comme lorsque l’on déguste un bon vin. “Combien de personnes qui ont voulu tout essayer avec voracité se sont retrouvées à perdre le goût de toute chose !”, a-t-il regretté.

Une qualité aussi précieuse que rare

Comment travailler sa tempérance ? “La personne tempérante sait bien peser et doser les paroles”, a détaillé François. “Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire, mais dans les deux cas, il faut savoir garder la mesure”, a-t-il expliqué. Attention, cela ne signifie pas pour autant qu’il faille garder le silence face à des comportements injustes ou déséquilibrés. “Une parole de reproche est parfois plus salutaire qu’un silence aigre et rancunier”, a souligné le Pape, pour qui cette notion de correction n’est pas contradictoire avec un principe de bienveillance avec les autres. La personne tempérante “affirme des principes absolus, revendique des valeurs non négociables, mais sait aussi comprendre les gens et faire preuve d’empathie à leur égard”, a-t-il insisté.

Le don de la personne tempérante est donc l’équilibre, “une qualité aussi précieuse que rare”. Celui qui est tempérant “est sensible, sait pleurer et n’en a pas honte, mais il ne pleure pas sur lui-même”. La tempérance “permet de mieux savourer les biens de la vie : être ensemble à table, la tendresse de certaines amitiés, la confiance des personnes sages, l’émerveillement devant les beautés de la création”, a encore illustré le pape François expliquant que ce don de la tempérance est une manifestation de “maturité affective” et de “maturité sociale”.

Revivez en images l’audience générale du 17 avril 2024 :