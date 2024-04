Ces ennemis à combattre pour cultiver la « force d’âme »

Dans la suite de son cycle d’enseignements sur les vertus cardinales, le pape François a invité les croyants à cultiver la "force d'âme". Pour cela, affirme le Pape, il est nécessaire de lutter contre nos démons intérieurs et nos ennemis extérieurs.

Qu’est-ce qu’un chrétien fort ? Non pas un chrétien imperméable au péché, mais un chrétien capable de faire preuve de courage face aux tentations, a affirmé le pape François lors de son audience générale le 10 avril 2024. Poursuivant son cycle de catéchèses sur les vertus cardinales, le Pape a médité sur la vertu de force d’âme, qu’il a décrite comme « une vertu fondamentale, parce qu’elle prend au sérieux le défi du mal dans le monde ». Elle n’est ni plus ni moins que « la plus combative des vertus », a encore relevé François, parce qu’elle confronte les passions humaines qui « doivent être éduquées, dirigées, purifiées par l’eau du baptême, ou mieux, par le feu de l’Esprit saint« . Cette force d’âme est celle qui permet à la fois d’endurer les épreuves et d’accomplir le bien en vue de la vie éternelle.

La force d’âme est avant tout une victoire contre nous-mêmes.

Ainsi, le chrétien sans courage, « qui ne dérange personne », est un « chrétien inutile ». Mais un chrétien courageux n’est pas non plus un être froid, distant et privé de faiblesses, a nuancé le Pape en rappelant l’exemple de Jésus, lui-même sensible à la souffrance et sujet aux émotions. « Jésus n’est pas un Dieu diaphane et aseptisé, qui ne connaît pas les émotions humaines », a ainsi souligné François, rappelant les larmes de Jésus face à la mort de son ami Lazare, et « son âme passionnée » mise en évidence par de nombreuses séquences des Évangiles.

Combattre l’ennemi intérieur et extérieur

Alors, comment obtenir la force d’âme nécessaire à la recherche de la sainteté ? En luttant contre nos démons intérieurs. « La force d’âme est avant tout une victoire contre nous-mêmes », a ainsi expliqué François, en rappelant que « la plupart des peurs qui surgissent en nous sont irréalistes et ne se réalisent pas du tout ». Face aux « ennemis intérieurs que nous devons vaincre, qui ont pour nom anxiété, angoisse, peur, culpabilité », le Pape a remarqué que « mieux vaut alors invoquer l’Esprit saint ». C’est donc d’abord un mouvement de la volonté, secondé par le ferme appui du Seigneur « qui nous sert de bouclier et d’armure », qui permet au chrétien de lutter contre la tentation et de devenir plus fort.

Mais à ces luttes intérieures s’ajoutent bien-sûr les ennemis du monde, « que sont les épreuves de la vie, les persécutions, les difficultés auxquelles on ne s’attendait pas et qui nous surprennent », a averti François, invitant à résister au relativisme de ceux qui nient l’existence de « forces obscures porteuses de mort ». Il est donc impératif de sortir de « la mollesse dans laquelle nous nous sommes installés », et de répéter résolument notre ‘non’ au mal et à tout ce qui conduit à l’indifférence ». « Il faut lutter », a insisté le pape François.

