À Cuba, la supplique des évêques dans un pays qui manque de tout

Pénuries, coupures d’électricité, insalubrité… Alors que Cuba s’enfonce chaque jour un peu plus dans une crise multiforme et profonde, les évêques du pays appellent les fidèles à se tourner vers le Christ en récitant deux prières spécialement rédigées pour l’occasion.

Face au manque et au désespoir, le rempart de la prière. À Cuba, la multiplication des pénuries de denrées alimentaires, de matières premières et de médicaments combinée aux coupures d’électricité transforme le quotidien des quelque 11 millions de Cubains en une lutte ininterrompue pour survivre. Conscients du dénuement extrême dans lequel se trouve la population, les évêques du pays ont rédigé deux prières, l’une adressée à Dieu et l’autre à la Vierge Marie, que les fidèles pourront réciter dans leur prière personnelle ainsi que lors des offices dès dimanche 21 avril.

Le manque de nourriture, aggravé par les interminables coupures de courant, ont poussé le 17 mars des centaines de personnes à protester dans quatre villes du pays. Ces manifestations sont les plus importantes depuis le 11 juillet 2021, lorsque des milliers de Cubains étaient descendus dans la rue à travers le pays pour réclamer plus de liberté et de meilleures conditions de vie. “De la nourriture et du courant”, ont scandé les manifestants, parmi lesquels de nombreuses femmes.

60% de catholiques

En 2023, les autorités avaient déjà reconnu que, faute de devises, elles avaient du mal à importer les produits vendus à la population à prix subventionnés, qui viennent à 100% de l’étranger, alors que la production agricole a drastiquement chuté (moins 35% entre 2019 et 2023). En février, La Havane a demandé pour la première fois l’aide du Programme alimentaire mondial (PAM) pour assurer la fourniture de lait aux enfants. Les autorités ont aussi reconnu ne pouvoir produire qu’un tiers du pain nécessaire à la population, entre retards d’importation de blé et pannes sur plusieurs moulins du pays. Le pays connaît par ailleurs depuis trois ans une inflation galopante : 70% en 2021, 39% en 2022, 30% en 2023, selon des chiffres officiels, considérés comme sous-estimés par plusieurs experts.

Dans ce contexte, l’Église accompagne comme elle peut la population qui compte 60% de catholiques. Mais le contexte politique et social complique leur mission. Le départ de Le départ de Raoul Castro en 2018 après douze ans de pouvoir laissait espérer quelques avancées comme plus de liberté en matière d’éducation, de construction d’églises et d’accueil de missionnaires étrangers. Mais six ans après, le pays est à bout de souffle.