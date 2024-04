Quatre manières de préparer son enfant à la première communion

L’exemplarité, aller à l’adoration, regarder des dessins animés sur l’Eucharistie, offrir un livre… Voici des suggestions concrètes pour aider un enfant à préparer sa première communion.

Les premières communions approchent à grands pas et peut-être que cette année, votre enfant sera concerné par cette grande fête où il recevra le corps du Christ pour la première fois. Vous souhaitez tout préparer dans les moindres détails, mais encore plus, vous souhaitez préparer son cœur à ce grand évènement, pour que cette journée reste gravée dans sa mémoire à jamais. Comment le préparer au mieux ? Voici quelques idées.

1

l’exemplarité



Votre exemple est le moyen le plus convaincant de montrer à votre enfant l’importance de l’Eucharistie. Si l’enfant comprend que pour vous, aller à la messe et recevoir Jésus est fondamental, ce le sera pour lui aussi. Allez donc à la messe ensemble, parlez-lui de l’Eucharistie, de comment Jésus est véritablement présent dans le Saint Sacrement et de ce que cela signifie pour vous. Partagez aussi les souvenirs de votre propre première communion et expliquez-lui également ce que vous auriez aimé savoir à l’époque.

2

L’ADORATION



Pensez également à aller à l’adoration ensemble. Trouvez une chapelle où le Saint Sacrement est exposé et où vous pourrez adorer ensemble, ou une adoration animée dans le cadre d’un groupe de prière. Passer du temps devant Jésus Eucharistie transforme toute vie. Expliquez aussi à votre enfant votre expérience personnelle, transmettez-lui à quel point l’adoration est importante dans votre vie et à quel point elle est désirable pour vous. Aidez votre enfant à avoir une relation personnelle avec le Seigneur, véritablement présent devant Lui, dans le Saint Sacrement.

3

DES DESSINS ANIMÉS



Vous pouvez aussi regarder des dessins animés sur l’Eucharistie. Dans la catéchèse de Frère François, disponible sur le site de Saje, plusieurs épisodes comme celui sur la communion (ép. n°3) et celui sur la messe (ép. n° 2) expliquent ce sacrement avec des mots simples et sont un excellent moyen de préparer son enfant à la première communion. Vous pouvez également visionner en famille Le Grand Miracle, un dessin animé qui raconte l’histoire de trois personnes, conduites mystérieusement par leur ange gardien à la messe, et qui vivront la liturgie comme jamais auparavant.

4

des livres dédiés



De nombreux saints concevaient un amour particulier pour l’Eucharistie. Raconter la vie ou offrir des livres sur la bienheureuse Imelda Lambertini, le bienheureux Joan Roig Diggle, ou encore le bienheureux Carlo Acutis est une bonne manière de sensibiliser un enfant sur le mystère de l’eucharistie. D’autres livres sont spécialement conçus pour accompagner un enfant qui se prépare à la première communion. Le livre de ma communion, récemment édité chez Mame, aide à comprendre ce que signifie être ami avec Jésus, et comment faire grandir sa relation avec lui. Le jour de ma première communion (Mame) rassemble les réponses de Benoît XVI à des questions d’enfants sur la communion. Enfin, les amateurs de mangas se laisseront séduire par Miko et les 5 trésors de la communion (Mame), et découvriront ainsi tous les trésors que recèle la communion.

Dix cadeaux de première communion :