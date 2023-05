Les beaux souvenirs de Benoît XVI de sa première communion

Beaucoup de personnes se souviennent affectueusement de leur première communion. Elle marque un tournant dans la vie d’un catholique, recevant Jésus pour la première fois. En 2015, interrogé sur les souvenirs de sa première communion, le pape Benoît XVI avait rappelé une variété de petites choses qui se sont produites ce jour-là :

« C’était un beau dimanche de mars 1936, il y a donc 69 ans. C’était un jour ensoleillé, l’église était très belle, la musique aussi, il y avait beaucoup de belles choses dont je me rappelle. Nous étions une trentaine de garçons et de filles de notre petit village, qui ne comptait pas plus de 500 habitants. »

Mais Benoît XVI ne se souvenait pas que de la météo, il se rappelait aussi des sentiments qu’il avait ressentis lors de cette journée particulière :

« Mais au centre de mes beaux et joyeux souvenirs se trouve la pensée – et c’est également ce qu’a dit votre porte-parole – que j’ai compris que Jésus était entré dans mon coeur, m’avait rendu visite, précisément à moi. Et avec Jésus, Dieu lui-même est avec moi. Et cela est un don d’amour qui vaut réellement plus que tout ce qui peut être donné d’autre par la vie; et, ainsi, j’ai réellement été rempli d’une grande joie, car Jésus était venu à moi. Et j’ai compris que commençait alors une nouvelle étape de ma vie ».