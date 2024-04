Alors que les JMJ fêtent leurs 40 ans, de jeunes catholiques ont présenté en salles un authentique documentaire sur l'expérience vécues par des centaines de milliers de jeunes l'été derniers aux JMJ de Lisbonne.

Leurs parents ont été les premiers à vivre l’expérience des premières Journées mondiales de la jeunesse, lancées par Jean Paul II il y a juste 40 ans. Depuis la première édition de 1985, trois générations de jeunes se sont rassemblées partout à travers le monde pour témoigner de leur foi en Jésus. L’association Parabole a voulu raconter l’expérience de la nouvelle génération, celle qui a participé aux JMJ de Lisbonne, du 1er au 6 août 2023. Le documentaire “Porteurs d’Espérance” retrace ainsi l’incroyable pèlerinage de plusieurs jeunes catholiques français qui témoignent de ce qu’ils ont vécu à Lisbonne, face caméra.

Le film raconte, à travers des images inédites, l’expérience de l’unité, la grâce de la prière et la soif d’engagement qui ont animé les cœurs de ces centaines de milliers de jeunes. “C’était incroyable de voir toutes les nationalités réunies comme ça, et de voir tout le monde uni pour une seule et même personne”, témoigne une jeune femme dont l’extrait a été repris dans la bande annonce. “Je vais revenir chez moi, continuer ma vie, et je sais tout ce que Dieu m’a transmis pendant ces JMJ, et comment progresser”, confie encore un jeune pèlerin. Après avoir été diffusé une première fois à Dijon, le film a été projeté à Paris les 8 et 9 avril 2024. Il devrait être prochainement disponible sur Internet. L’occasion de retrouver (ou découvrir ) en images l’espérance et la ferveur de la nouvelle génération JMJ.