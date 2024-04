“La Samaritaine”, ce petit bijou méconnu d’Edmond Rostand

Extrait (Premier tableau, scène V) :

Photine“J’avais si soif, si soif, et depuis si longtemps !C’est ce vers quoi, sans fin, je reprenais mes courses,L’eau vive, – et j’en connais toutes les fausses sources !Quelquefois je croyais aimer, et qu’en aimantTout irait mieux, et puis je n’aimais pas vraiment,Et je restais avec une âme encor plus sèche ?…Mais, dès qu’on me parlait d’une autre source fraîche,L’espoir d’une eau nouvelle et de nouveaux cheminsMe faisait repartir, mon urne dans les mains ! (…)Et maintenant, c’est dans la fraîcheur que je vais !Car mon âme a senti, de son ombre surprise,Sourdre, à flots de clarté, la fontaine promise !Jaillis, source d’amour, et monte en jet de foi,Et puis retombe en gouttes d’espoir, chante en moi,Chante ! et suspends, au lieu d’une poussière infâme,Une poudre d’eau vive aux parois de mon âme !…”La Samaritaine (Source : Gallica