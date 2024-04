Les vrais héros du Marathon de Paris, c’étaient eux !

Le Marathon de Paris, le 7 avril dernier, a rassemblé près de 54.000 coureurs. Et parmi eux, un père et son fils, Quentin et Raphaël, de sacrés champions !

Grand rassemblement des fondus de course à pied, le Marathon de Paris, qui a eu lieu cette année le dimanche 7 avril, a rassemblé près de 54.000 coureurs, un record. Et derrière Mulugeta Uma, vainqueur chez les hommes, et Mestawut Fikir qui a enlevé la course chez les femmes, une flopée de pros, mais surtout des amateurs venus relever un défi sportif et personnel. Chacun son histoire, sa volonté et sa foulée, mais parmi eux, de belles aventures humaines et parfois même des engagements pour les plus fragiles, les malades ou les personnes handicapées.

C’est notamment le cas de Quentin, un papa sportif de 35 ans, qui a couru avec une poussette dans laquelle se trouvait son fils Raphaël, 3 ans, porteur de trisomie 21. Au micro de Lou, Quentin explique qu’il veut “mettre en avant la différence” et “montrer qu’on peut faire des choses extraordinaires”. Et effectivement, père et fils vont réaliser un sacré exploit ! Un marathon en moins de 4 heures (3h48 !) avec 30 kilos à pousser pour le papa et 4 heures de patience dans la poussette pour Raphaël. “Sur le plat ça va, mais dès que ça monte un petit peu, ça prend un peu d’énergie en plus”, a raconté, tout sourire, ce père plein d’affection à l’issue de la course. Et dire qu’il courait là son premier marathon !