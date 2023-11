Kayleigh Williamson, 33 ans, a réussi un sacré exploit le 5 novembre. Elle est l’une des premières porteuses de trisomie 21 à boucler le célèbre marathon de New York.

Visionnée plus d’1,5 millions de fois en deux jours, la vidéo fait chaud au cœur. On y voit une jeune femme franchir la ligne d’arrivée du célèbre marathon de New York qui a eu lieu dimanche 5 novembre. Cette jeune femme, c’est Kayleigh Williamson. Originaire du Texas et âgée de 33 ans, elle est également porteuse de trisomie 21. Alors qu’elle franchit la ligne d’arrivée à côté de sa mère, Sandy, elle s’écroule en larmes. Des larmes de joie mais aussi de fierté du chemin parcouru.