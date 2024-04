L'église du Saint-Esprit, située dans le XIIe arrondissement de Paris, va enfin bénéficier d'un orgue venu tout droit de Normandie, plus précisément de l'église Saint-Nicaise de Rouen.

L’Esprit saint a-t-il soufflé de la Normandie à Paris ? C’est ce que pense Hampus Lindwall, organiste de l’église du Saint-Esprit située dans le XIIe arrondissement de la capitale. Alors que l’édifice emblématique de Paris est dépourvu d’un grand orgue depuis sa construction, c’est l’église Saint-Nicaise de Rouen aujourd’hui désacralisée qui s’apprête à faire don du sien.

L’église du Saint-Esprit comporte une tribune réservée pour un orgue magistral, restée vide jusqu’ici. DR

Résolument moderne, cet édifice austère surmonté d’une coupole est fait de briques rouges à l’extérieur et de béton à l’intérieur. Construite entre 1928 et 1935, l’église s’inspire de la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul, mais elle ne sera jamais totalement achevée, « par manque de moyens financiers » explique le père Arnaud Duban, curé de la paroisse parisienne. Résultat : un emplacement est bien réservé à l’orgue, mais il est désespérément vide depuis presque 100 ans. Encore un peu de patience avant que cela ne change, se réjouit Hampus Lindwall. Ce suédois passionné de musique, arrivé au Saint-Esprit en 2005, anime les messes sur un petit orgue installé peu de temps après la fin de la construction de l’église. Cet orgue « d’appoint » n’est autre que celui de la prodigieuse Jeanne Demessieux (1921-1968), nommée organiste de l’église du Saint-Esprit à l’âge de 12 ans et dont la renommée en tant que concertiste fut internationale. « Dès ma nomination comme organiste titulaire, j’étais déterminé à installer un grand orgue à la tribune comme imaginé par Paul Tournon, architecte de l’église. J’ai commencé à me pencher sur la construction d’un orgue neuf », raconte-t-il à Aleteia.

Un orgue sur-mesure

Jusqu’à cet email qu’Hampus reçoit en 2015, l’informant de l’existence d’un orgue à Rouen qui pourrait convenir aux dimensions de l’église. L’instrument, œuvre du facteur d’orgue Louis Eugène-Rochesson, est composé de trois claviers et d’une soufflerie de 3.5000 tuyaux. « J’ai entamé des démarches auprès de la mairie de Rouen. Les choses ont avancé très lentement », se souvient Hampus Lindwall. « Mais il ne fallait pas lâcher, parce que l’orgue s’est trouvé être parfait pour notre église. Il s’agit d’un orgue néoclassique, considéré comme l’un des plus beaux de ce style en France, et ses dimensions sont exactement celles de l’emplacement prévu lors de la construction de l’église. En fait, il est quasi identique à l’orgue qui devait être installé dans les années 1930 », s’étonne encore l’organiste, « presque du sur-mesure ! »

L’orgue situé à Rouen sera démonté courant 2025. DR

Hampus Lindwall met alors en contact la mairie de Rouen et celle de Paris, propriétaire de l’église du Saint-Esprit depuis 1940. La première décide de faire don de l’orgue monumental à la seconde, l’église Saint-Nicaise étant désaffectée et promise à devenir… Une brasserie. Le démontage tout comme le transport de l’orgue seront pris en charge par la mairie de Paris. « Le démontage devrait avoir lieu en janvier 2025, assure Hampus Lindwall, il sera ensuite restauré en atelier et devrait nous être remis courant 2026. »

L’orgue actuel de l’église du Saint-Esprit. DR

« Cela nous réjouit beaucoup ! » s’exclame le père Duban. « L’église du Saint-Esprit est classée aux Monuments historiques et nous avons toujours beaucoup de visiteurs, qui ne sont d’ailleurs pas toujours des chrétiens », relève le prêtre. L’église est en effet connue pour accueillir beaucoup d’événements culturels, notamment des concerts de musique sacrée et de musique profane. « L’arrivée de cet instrument extraordinaire s’inscrit dans une dimension missionnaire de la paroisse qui se veut de plus en plus forte ».