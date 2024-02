À Lorris (Loiret), l’orgue de l’église Notre-Dame doit être rénové d'ici à 2028. Véritable trésor patrimonial, il serait le plus vieil orgue de France à être encore en service.

Il fait partie des plus vieux de France actuellement en service, et est probablement l’un des plus anciens d’Europe. À Lorris (Loiret) l’orgue de l’église Notre-Dame a traversé les siècles. Loin de prendre la poussière, cet instrument de haute facture devrait être rénové dans le cadre d’un vaste chantier de restauration de l’église qui l’abrite dans les quatre prochaines années. De style roman, ce sanctuaire a été construit au XIIe siècle et placé sous la protection de Notre-Dame par Saint Louis lui-même. Le coût de sa restauration s’élève à environ 4 millions d’euros, répartis entre le département du Loiret, la DRAC du Centre Val de Loire, et la commune.

Le relevage de l’orgue, rapporte la maire de Lorris à Aleteia, Valérie Martin, est estimé à 50.000 euros, à la charge de la commune. « C’est un instrument magnifique à flan de mur, placé très haut dans l’église, donc difficile d’accès », explique la maire. « Nous profitons de la rénovation de l’église pour le nettoyer et entretenir sa soufflerie », se réjouit-il.

La rénovation de l’église devrait commencer d’ici à la fin de l’année et s’étaler jusqu’en 2028. L’orgue sera quant à lui remonté une fois les travaux de poussière achevés. Une restauration dont se réjouissent paroissiens et fidèles, explique à Aleteia le père Giuseppe Dell’Orto, prêtre de la paroisse : « L’église est magnifique et offre une acoustique exceptionnelle. C’est une très bonne chose d’entretenir un patrimoine aussi riche », souligne-t-il. « Nous voulons faire en sorte que l’on puisse au maximum accéder à l’église pendant les travaux, et permettre à la paroisse d’y célébrer les offices », assure de son côté la maire de Lorris.

Construit au XVIe siècle

L’orgue de Lorris fait la fierté de la commune, et pour cause. Cette pièce du XVIe siècle a été fabriquée sous le règne de Louis XII, aux alentours de 1500. On retrouve d’ailleurs sur son bois l’emblème à fleurs de lys des Rois de France. Il fut ensuite reconstruit au XVIIe siècle, en 1681, après avoir été emporté par les flammes lors du passage des troupes du prince de Condé en mars 1562. Il demeura ensuite régulièrement entretenu par l’organiste de la paroisse lors des messes. Jusqu’à ce qu’il soit de nouveau brutalement détérioré, en 1890 : fâché de n’avoir été choisi comme organiste pour la messe de Noël, un envieux vint percer tous ses tuyaux de coups de couteau. L’orgue se tut alors pendant 80 longues années, avant son classement aux Monuments historiques en 1971 et sa nouvelle restauration.

C’est un prêtre, le père Michel Chausson, fraîchement arrivé dans la paroisse, qui décide de sortir les tuyaux de l’oubli et d’entreprendre sa reconstruction. Passionné d’orgues, il se rend compte en pénétrant dans l’église que la mécanique de l’orgue est encore en état de fonctionner, et se met immédiatement à la tâche pour extraire toute la tuyauterie entassée dans un coin de l’église. Il fait alors appel au manufacturier d’orgues Koenig, qui choisit de conserver autant que possible les pièces encore utilisables, plutôt que de reconstruire de nouveaux tuyaux. Durant le temps de sa restauration, l’orgue sera donc démonté, avant de reprendre sa place pour faire de nouveau entendre ses notes sous les voûtes de pierre blanche de l’église.

