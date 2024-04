Six versets bibliques pour prendre un nouveau départ

Cette période de l’année est idéale si l'on souhaite répartir à zéro et approfondir sa relation avec Dieu.





Au printemps, la nature renaît. C’est le moment idéal pour réfléchir à ce que l’on souhaite changer dans sa vie quotidienne et spirituelle. Ces versets bibliques offrent un encouragement et une assurance de la puissance transformatrice de Dieu, rappelant que peu importe l’égarement ou le nombre d’erreurs commises, il y a toujours une opportunité de renouveau et de nouveau départ dans l’amour de Dieu.



avoir confiance en la tendresse de Dieu



« Grâce à l’amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne s’épuisent pas ; elles se renouvellent chaque matin, – oui, ta fidélité surabonde. » (Lm 3, 22-23)

Ce verset rassure sur la miséricorde infinie de Dieu qui n’abandonne jamais l’homme, et sur la possibilité de se renouveler chaque jour.



être une créature nouvelle



« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. » (2 Co 5,17)

Cette citation de saint Paul met en évidence le pouvoir transformateur du Christ, en soulignant la possibilité de laisser derrière soi les erreurs du passé et de prendre un nouveau départ.



se tourner vers l’avenir



« Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. » (Ph 3,13-14)

Ces paroles de saint Paul encouragent à abandonner les échecs ou les événements du passé et à se concentrer sur l’avenir avec détermination et foi, en gardant les yeux fixés sur le Christ.



prendre un nouveau départ



« Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » (Is 43,18-19)

Ce verset rappelle que Dieu est capable de susciter de nouvelles opportunités et de donner la possibilité de vivre un nouveau départ, même au milieu de circonstances difficiles.



renouveler son cœur



« Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » (Ez 36,26)

Ces sages paroles d’Ézéchiel évoquent la promesse de Dieu de transformer les cœurs et les esprits, en remplaçant leur dureté par l’ouverture à sa grâce.



reconnaître ses péchés



« Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » (1 Jn 1,9)

Ce verset souligne l’importance de la repentance et de la confession, assurant chacun de la fidélité de Dieu qui accorde son pardon et ouvre la voie à un nouveau départ.