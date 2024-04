Moïse, star inattendue de Netflix

Netflix a dévoilé fin mars une nouvelle série retraçant l’incroyable histoire de Moïse, de son enfance en Égypte jusqu’à ses vieux jours dans le désert du Sinaï. Depuis sa sortie sur la plateforme, cette docu-fiction en trois épisodes cartonne, au point de se hisser dans le top 3 des séries les plus regardées du moment en France.

En proposant une série sur Moïse, Netflix a tapé dans le mille. Disponible depuis le 27 mars sur la plateforme, la docu-fiction qui raconte l’incroyable histoire de ce prince d’Égypte devenu prophète a été plébiscitée par le public français : moins d’une semaine après sa sortie sur la plateforme, elle se hisse déjà dans le top 3 des séries les plus regardées. Sur le papier, lancer une série sur la vie de Moïse n’est pas une mince affaire. Si elle n’a rencontré qu’un enthousiasme mitigé auprès des cinéphiles, elle a été largement plébiscité par le grand public. Comment raconter une histoire qui fascine depuis des milliers d’années et que trois religions disent avoir en commun ? Pour ce faire, Netflix a pris le parti d’une série documentaire étalée en trois épisodes, d’1h30 chacun environ. Ils retracent l’incroyable destin de Moïse, de sa naissance jusqu’à son périple avec le peuple hébreu dans le désert.

La spécificité de la série réside dans la présence de représentants des trois religions monothéistes et d’égyptologues qui commentent les événements. Rabbins, théologiens musulmans et évangéliques cherchent d’ailleurs à aller au-delà du seul récit des événements pour tenter une analyse théologique et spirituelle du parcours de Moïse. S’ils n’occupent qu’une place moindre, deux égyptologues présentent aussi des éléments du contexte social, politique et religieux du monde égyptien. Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’une exploration scientifique et historique sur le personnage et le parcours de Moïse. L’histoire est présentée à la lumière des textes religieux, en particulier du livre de l’Exode, ainsi que les commentaires des théologiens. C’est ce qui fait, sans aucun doute, l’une des grandes richesses de cette série. On regrette d’autant plus à cet égard l’absence d’un intervenant catholique pour proposer le regard de l’Église.

Moïse, une figure édifiante

En plus de la partie commentaire, le récit est en lui-même passionnant et bien construit. Hormis pour le premier épisode, où les flash-backs des dix premières minutes sont un peu déroutants, l’histoire tient en haleine le spectateur du début à la fin. Avis aux adeptes du « binge-watching » et autres marathons de séries, il sera difficile de résister à la tentation de regarder les trois épisodes à la suite ! Sans égaler la qualité technique et artistique de The Chosen, la série « Testament. L’histoire de Moïse » est parvenue, comme la superproduction américaine, à humaniser ses personnages, à les replacer dans une culture, une géographie d’une beauté à couper le souffle et une psychologie. Non exempt de défauts, le personnage de Moïse est particulièrement touchant et édifiant. Parfois colérique et anxieux, souvent perdu, il est aussi un père et un homme amoureux de son épouse, humble, confiant en Dieu et plein d’espérance.

Oui, il y a sans doute des petites incohérences, des interprétations parfois anachroniques, en particulier lorsque des commentateurs interprètent certains passages de l’Exode au regard de l’histoire politique américaine. Cela reste néanmoins anecdotique, ce qui sauve le plaisir de regarder la suite. Certains pans de l’histoire sont aussi moins inspirés de la Bible que de la tradition juive, plus détaillée sur Moïse. Mais en réalité, il n’y a qu’une seule vraie raison qui rend cette nouvelle série incontournable : elle donne irrésistiblement envie de poursuivre l’histoire… en ouvrant le livre de l’Exode.