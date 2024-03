Un film inattendu est arrivé début mars dans le catalogue de Netflix : "Père Stu : un héros pas comme les autres". Ce long-métrage sorti en 2022 aux États-Unis et racontant le chemin de conversion d'un boxer devenu prêtre s'est rapidement hissé parmi les films les plus vus sur la plateforme de streaming en France.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

C’est une petite prouesse qu’a réussi, en ce début du mois de mars, le film Père Stu : un héros pas comme les autres. Diffusé depuis le 1er mars en France sur la plateforme de streaming Netflix, il se hisse à la quatrième place dans le top 10 des films les plus vus. Le film de la réalisatrice Rosalind Ross se classe derrière les deux thrillers au succès indéniable Code 8 et la comédie française 10 jours sans maman. Il double cependant la comédie Violent Night et le film d’horreur Les ruines. Rares sont les films sur la foi ou racontant la vie édifiante de prêtres et religieux à rencontrer un véritable succès sur Netflix. Alors, voir Père Stu : un héros pas comme les autres suggéré aux quelque 13 millions d’abonnés à Netflix en France est une bien belle surprise !

Porté par l’acteur Mark Wahlberg, le film retrace la vie du père Stu, un boxer américain qui a quitté les rings de boxe pour entrer au séminaire. Stuart Long (1963 – 1994), alias Stu, a vu sa vie brutalement bouleversée lorsqu’il est victime d’un grave accident de route qui faillit lui coûter le prix de la vie. De cet événement douloureux jaillit un bouleversant chemin de conversion chez Stuart Long le désir de devenir prêtre.

Un casting prestigieux

Pour jouer ce film, la réalisation a pu compter sur un casting en or qui a remporté de nombreux prix. En tête d’affiche Mark Wahlberg, qui incarne le père Stu, mais aussi l’actrice Jacki Weaver (Animal Kingdom). Si cela a pu étonner certains cinéphiles de voir Mark Wahlberg incarner un prêtre, celui-ci témoigne régulièrement de la force et la place qu’occupe la foi dans son quotidien. « Je me lève, je m’étire, j’exprime ma gratitude et m’interroge sur la façon dont Dieu voudrait que je fasse des choses », a-t-il ainsi confié a confié dans un entretien exclusif à Aleteia. « Je me demande ce qu’Il attend de moi en utilisant les talents et les dons qu’Il m’a donnés pour les exercer de la manière et dans les domaines qu’Il souhaite.”

Pratique Père Stu : un héros pas comme les autres, un film biographique de 2h04 à visionner sur Netflix.

Découvrez aussi ces stars du cinéma qui sont catholiques :