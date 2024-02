Une série documentaire de quatre épisodes intitulée “Les Mystères de la foi” est diffusée sur Netflix depuis le 1er novembre 2023. Elle porte sur certaines reliques attribuées au Christ à travers le monde : la Couronne d’épines, le mythique Saint-Graal, la Sainte-Croix et la chemise du bienheureux Rosario Livatino. Une série à fuir ou à visionner ?

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Netflix a dévoilé le 1er novembre 2023 une série documentaire inédite intitulée “Les Mystères de la foi”. Pendant quatre épisodes d’une quarantaine de minutes chacun, elle s’intéresse à trois reliques du Christ (la Couronne d’épines, le Saint Graal, la Sainte-Croix) et une moins connue en France : la chemise du bienheureux Rosario Livatino. Chaque épisode explique l’origine de ces reliques par un petit récit historique puis explique leur force spirituelle en recueillant des témoignages des croyants. Le but ? Comprendre la place qu’occupe ces reliques dans l’Église et la foi des catholiques. Intéressant pour une plateforme qui diffuse principalement du contenu de divertissement.

Des témoignages touchants

S’il y a une mise en contexte historique pour chacune des reliques, le documentaire n’est ni une mise en examen, ni un procès visant à démontrer la non-véracité et l’inexistence des reliques. Le travail historique est sérieux. Mais les passionnés d’histoire seront sans doute déçus ; ils n’apprendront sûrement pas grand-chose. En contrepartie, les néophytes pourront découvrir avec facilité l’origine de ces reliques mondiales.

Les pompiers savaient bien qu’ils ne sauvaient pas simplement un bâtiment mais quelque chose de l’âme de la chrétienté

La véritable force de ce documentaire réside en réalité dans les témoignages spirituels. De Paris à Rome en passant par Rio de Janeiro, chaque épisode est centré sur une ou deux personnes qui témoignent de l’action de Dieu dans leur vie à travers la vénération des reliques. Á l’image de ce prêtre de Rio de Janeiro qui a trouvé sa vocation en contemplant le bois de la Sainte Croix. Le documentaire démontre avec la force des témoignages la puissance de rassemblement des reliques. En 2019, lorsque Notre-Dame est ravagé par des flammes, « les pompiers savaient bien qu’ils ne sauvaient pas simplement un bâtiment mais quelque chose de l’âme de la chrétienté » y confie ainsi le père Olivier Ribadeau Dumas, recteur de Notre-Dame.

Un bon moyen de préparer sa Semaine sainte

Heureux hasard du calendrier, le carême est sans nul doute un temps propice pour regarder cette série dont l’essentiel des reliques présentées sont intimement liées à la Passion du Christ. Même si le vêtement ensanglanté du bienheureux Rosario Livatino semble hors sujet, une telle relique rappelle pourtant que suivre le Christ nécessite parfois plus qu’un sacrifice matériel.

En visionnant ce documentaire, ce serait en quelque sorte une jolie préparation à la semaine sainte. Ce n’est certainement pas la série de l’année à absolument regarder mais à l’heure où la religion est chahutée, elle fait du bien ! Et puis, les Français sont tout de même les détenteurs de l’un de ces trésors mondiaux : la Couronne d’épines ! Il est d’ailleurs possible de vénérer cette relique tous les vendredis soir de carême dans l’église de Saint Germain l’Auxerrois à Paris.

Pratique « Les Mystères de la foi », une série documentaire de quatre épisodes à visionner sur Netflix