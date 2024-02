Suivre le Christ pour le Carême 2024: #2 Le Christ est roi

Tout au long du carême, Aleteia propose un parcours spirituel pour se mettre à la suite du Christ. Des vidéos, des méditations, des prières et des défis à mettre en œuvre, de manière hebdomadaire.

Ce parcours invite à se mettre à l’écoute et à l’école du Christ pendant le carême. Un parcours spirituel porté par Magnificat, Mame, Famille chrétienne et Aleteia, à retrouver sur le site Formation catholique, avec des vidéos issues du Mooc Connaître Jésus et du Mooc des catéchistes. Chaque semaine, retrouvez une vidéo, un texte d’un grand auteur chrétien ou extrait du Catéchisme de l’Eglise catholique, une prière et trois pistes pour méditer.

vidéo

jésus est roi



Mgr Jean-Philippe Nault invite à contempler le Christ, lui qui est notre Roi.

méditation

La foi de l’Église



En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l’Église affirment, dès l’origine, que le pouvoir, l’honneur et la gloire dus à Dieu le Père conviennent aussi à Jésus parce qu’il est de condition divine (Ph 2, 6) et que le Père a manifesté cette souveraineté de Jésus en le ressuscitant des morts et en l’exaltant dans sa gloire.

Dès le commencement de l’histoire chrétienne, l’affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l’histoire signifie aussi la reconnaissance que l’homme ne doit soumettre sa liberté personnelle, de façon absolue, à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père et au Seigneur Jésus Christ : César n’est pas « le Seigneur ». « L’Église croit […] que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en son Seigneur et Maître ».

Le Christ, désormais, siège à la droite du Père : « Par droite du Père nous entendons la gloire et l’honneur de la divinité, où celui qui existait comme Fils de Dieu avant tous les siècles comme Dieu et consubstantiel au Père, s’est assis corporellement après qu’il s’est incarné et que sa chair a été glorifiée ».

Catéchisme de l’Eglise catholique

prière

Voici celui qui vient au nom du Seigneur



R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur.

Acclamons notre Roi ! Hosanna ! (bis) Portes, levez vos frontons.

Levez-vous, portes éternelles.

Qu’il entre le Roi de gloire. Honneur et gloire à ton Nom,

Roi des rois, Seigneur des puissances,

Jésus, que ton règne vienne. Venez, rameaux à la main.

Célébrez le Dieu qui vous sauve :

Aujourd´hui s’ouvre son règne. Jésus, roi d’humilité,

Souviens-toi de nous dans ton règne,

Accueille-nous dans ta gloire.

Chant inspiré du psaume 23

Trois questions pour méditer

1/ Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi ? Est-ce que je le loue ?

2/ Est-ce que je reconnais Jésus comme mon roi, est-ce que je lui obéis en cherchant sa volonté avant la mienne ?

3/ Choisir une action de louange ou d’obéissance pour manifester ma reconnaissance de la royauté du Christ sur ma vie.