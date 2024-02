Suivre le Christ pour le Carême 2024: #1 A l’écoute du Christ

Tout au long du carême, Aleteia propose un parcours spirituel pour se mettre à la suite du Christ. Des vidéos, des méditations, des prières et des défis à mettre en œuvre, de manière hebdomadaire.

En ce mercredi des Cendres, démarrons un parcours pour se mettre à l’écoute et à l’école du Christ. Un parcours spirituel porté par Magnificat, Mame, Famille chrétienne et Aleteia, à retrouver sur le site Formation catholique, avec des vidéos issues du Mooc Connaître Jésus et du Mooc des catéchistes. Chaque semaine, retrouvez une vidéo, un texte d’un grand auteur chrétien ou extrait du Catéchisme de l’Eglise catholique, une prière et trois pistes pour méditer.

Vidéo

À l’écoute du Christ



Mgr Olivier de Cagny invite à se mettre à l’écoute du Christ. Un premier pas pour se mettre à sa suite. Regardons-le, apprenons à le connaître et vivons avec lui.

méditation

A la suite du Christ, aimer comme Dieu aime



Puisque le Christ est la voix, il nous faut suivre cette trace : comme il a travaillé, comme il a brûlé intérieurement de charité et comme il l’a traduite extérieurement en œuvres de vertu envers les étrangers et les amis, comme il a ordonné aux hommes d’aimer Dieu de tout leur cœur, de tout leur âme, de toutes leurs forces, de ne l’oublier ni dans la veille ni dans le sommeil. Et voyez comme il a fait cela lui-même, encore qu’il fût Dieu : comme il a tout donné et tout laissé pour l’amour vrai, l’amour du Père, et par compassion envers les hommes. Il a vécu dans une charité toujours en éveil, donnant à l’amour tout son cœur, toute son âme et toutes ses forces. Telle est la voie que Jésus nous montre et qu’il est lui-même : la voie qu’il a suivie et où se trouve la vie éternelle, la fécondité spirituelle dans la gloire et la vérité de son père.

Car l’amour fraternel suit l’ordre indiqué dans la charité de Jésus… C’est ainsi qu’on atteint Dieu en vérité par le côté où il ne peut se défendre, car on le fait avec son œuvre même, avec la volonté de son Père dont il accomplit le commandement. Tel est le message de l’Esprit Saint.

Hadewijch d’Anvers, mystique et poétesse, XIIIe siècle (Extrait de la lettre 15)

prière

prends-moi, Seigneur



Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme.

Fais taire en moi ce qui n’est pas toi, ce qui n’est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible.

Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d’évasion, à la violence de mes passions.

Couvre par ton silence, la voix de mes revendications, de mes plaintes.

Imprègne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop portée à l’action extérieure et bruyante.

Impose même silence à ma prière, pour qu’elle soit élan vers toi.

Fais descendre ton silence jusqu’au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d’amour ! Amen.

Saint Jean de la Croix

Trois questions pour méditer

1/ Je prends un temps pour relire ma vie et la place du Christ dans ma vie : comment est-il présent dans mes journées ? Est-ce que je ne l’oublie ni dans la veille, ni dans le sommeil ?

2/ Comment est-ce que je peux me mettre concrètement à son écoute ?

3/ Je choisis une phrase de la vidéo ou du texte que je médite pour me mettre en route.