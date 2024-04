Le petit réflexe à avoir avant de prier Dieu

Une condition préalable à toute prière est l’humilité, grâce à laquelle le croyant demande pardon à Dieu pour ses péchés.





Avant chaque prière, il est important de demander le pardon de Dieu pour ses péchés. Le Catéchisme de l’Église catholique explique cela dans sa section sur la prière :

Pendant les temps de prière, il est tentant d’être orgueilleux et de penser que Dieu devrait répondre d’une certaine manière précise. Or, Dieu ne s’incline pas devant les souhaits de l’homme comme s’Il était son esclave. Au contraire, c’est l’homme qui devrait s’incliner et se frapper la poitrine, comme le publicain, et reconnaître qu’il a besoin d’être pardonné.

Le Catéchisme continue en expliquant : « La demande de pardon est le préalable de la liturgie eucharistique, comme de la prière personnelle » [CEC 2631]. C’est pourquoi les chrétiens commencent chaque messe par des actes et des prières qui expriment le regret de leur péché.

La vie des saints, des exemples à suivre

En lisant la vie des saints, il est frappant de voir qu’ils avaient constamment cette disposition à demander pardon au Seigneur, reconnaissant leur péché et leur dépendance à l’égard de Sa grâce. Avant de pouvoir s’adresser à Dieu avec ses propres demandes, il faudrait plutôt, à leur image, reconnaître ses péchés et rechercher Sa grande et infinie miséricorde.

