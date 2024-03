Suivre le Christ pour le Carême 2024: #8 Le Christ nous sauve par sa résurrection

Tout au long du carême, Aleteia a proposé un parcours spirituel pour se mettre à la suite du Christ. En ce jour de Pâques où le Christ est ressuscité, entrons dans sa joie !

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Ce parcours vous a invité à vous mettre à l’écoute et à l’école du Christ pendant le carême. Un parcours spirituel porté par Magnificat, Mame, Famille chrétienne et Aleteia, à retrouver sur le site Formation catholique, avec des vidéos issues du Mooc Connaître Jésus et du Mooc des catéchistes. Chaque semaine, retrouvez une vidéo, un texte d’un grand auteur chrétien ou extrait du Catéchisme de l’Eglise catholique, une prière et trois pistes pour méditer.

vidéo

Il nous sauve par sa résurrection



Mgr Jean-Philippe Nault explique pourquoi la résurrection du Christ est « l’évènement central et fondamental de notre foi ». La vision du tombeau vide « provoque la foi des apôtres et de tous les disciples ».

méditation

La résurrection du Christ, une « mutation décisive »



Qui s’approche des récits de la Résurrection dans l’espoir d’apprendre ce que peut être la résurrection des morts, ne peut qu’interpréter ces récits de manière erronée et doit alors les rejeter comme quelque chose d’insensé. […]

Et c’est bien le cas : si dans la Résurrection de Jésus il ne s’était agi que du miracle d’un cadavre réanimé, cela ne nous intéresserait, en fin de compte, en aucune manière. Cela ne serait pas plus important que la réanimation, grâce à l’habilité des médecins, de personnes cliniquement mortes. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé. Le miracle d’un cadavre réanimé signifierait que la Résurrection de Jésus était du même ordre que la résurrection du jeune de Naïm (cf. Lc 7, 11-17), de la fille de Jaïre (cf. Mc 5, 22-24.35-43 et par.) ou de Lazare (cf. Jn 11, 1-44). de fait, après un temps plus ou moins bref, ceux-ci reprirent le cours de leur vie d’auparavant pour, ensuite plus tard, mourir définitivement.

Les témoignages du Nouveau Testament ne nous laissent aucun doute sur le fait que dans la « Résurrection du Fils de l’homme » (cf. Lc 24, 7) quelque chose de totalement différent se serait produit. La Résurrection de Jésus fut l’évasion vers un genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui n’est plus soumise à la loi de la mort et du devenir mais qui est située au-delà de cela – une vie qui a inauguré une nouvelle dimension de l’être-homme. C’est pourquoi la Résurrection de Jésus n’est pas un événement singulier, que nous pourrions négliger et qui appartiendrait seulement au passé, mais elle est une sorte de « mutation décisive », un saut de qualité. Dans la Résurrection de Jésus, une nouvelle possibilité d’être homme a été atteinte, une possibilité qui intéresse tous les hommes et ouvre un avenir, un avenir d’un genre nouveau pour les hommes. […]

La matière elle-même est transformée en un nouveau genre de réalité. Désormais, avec son propre corps lui-même, l’homme Jésus appartient aussi et totalement à la sphère du divin et de l’éternel. […] Même si l’homme, selon sa nature, est créé pour l’immortalité, le lieu où son âme immortelle trouve un « espace » n’existe que maintenant, et c’est dans cette « corporéité » que l’immortalité acquiert sa signification en tant que communion avec Dieu et avec l’humanité tout entière réconciliée. […]

L’essentiel est le fait que, dans la Résurrection de Jésus, il n’y a pas eu la revitalisation d’un mort quelconque à un moment quelconque, mais que, dans la Résurrection, un saut ontologique a été réalisé. Ce saut concerne l’être en tant que tel et ainsi a été inaugurée une dimension qui nous intéresse tous et qui a créé pour nous tous un nouveau milieu de vie, de l’être avec Dieu.

Partant de là, il nous faut aussi affronter la question concernant la Résurrection en tant qu’événement historique. D’un côté, nous devons dire que l’essence de la Résurrection se trouve justement dans le fait qu’elle brise l’histoire et qu’elle inaugure une nouvelle dimension que nous appelons communément la dimension eschatologique. La Résurrection fait entrevoir l’espace nouveau qui ouvre l’histoire au-delà d’elle-même et crée le définitif. En ce sens, il est vrai que la Résurrection n’est pas un événement historique du même genre que la naissance ou le crucifiement de Jésus. C’est quelque chose de nouveau. Un genre nouveau d’événement.

Pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth

prière

Exsultet !



Nous te louons, splendeur du Père.

Jésus, Fils de Dieu. Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !

Qu’éclate de partout la joie du monde

Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu La lumière éclaire l’Église,

La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! Voici pour tous les temps l’unique Pâque,

Voici pour Israël le grand passage,

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! Voici maintenant la Victoire,

Voici pour Israël le grand passage,

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! Ta lumière éclaire la route,

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! Voici maintenant la Victoire,

Voici la liberté pour tous les peuples,

Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière,

Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! Amour infini de notre Père,

Suprême témoignage de tendresse,

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! Bienheureuse faute de l’homme,

Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! Victoire qui rassemble ciel et terre,

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. Ô Père, accueille la flamme,

Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! Que brille devant toi cette lumière !

Demain se lèvera l’aube nouvelle

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,

Et que passent tous les hommes

De cette terre à ta grande maison,

par Jésus Christ !

une piste pour avancer

Je choisis une action pour porter la joie autour de moi.