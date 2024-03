Suivre le Christ pour le Carême 2024: #6 Jésus, un roi d’humilité

Tout au long du carême, Aleteia propose un parcours spirituel pour se mettre à la suite du Christ. Des vidéos, des méditations, des prières et des défis à mettre en œuvre, de manière hebdomadaire.

Ce parcours invite à se mettre à l’écoute et à l’école du Christ pendant le carême. Un parcours spirituel porté par Magnificat, Mame, Famille chrétienne et Aleteia, à retrouver sur le site Formation catholique, avec des vidéos issues du Mooc Connaître Jésus et du Mooc des catéchistes. Chaque semaine, retrouvez une vidéo, un texte d’un grand auteur chrétien ou extrait du Catéchisme de l’Eglise catholique, une prière et trois pistes pour méditer.

video

le roi d’humilité



Agnès de Lamarzelle, bibliste, nous éclaire sur la royauté du Seigneur, bien surprenante. « Un Messie humble et pacifique mais à l’autorité universelle ».

méditation

l’humilité, un chemin pour imiter Jésus



L’humilité ne peut s’enraciner dans le cœur qu’à travers les humiliations. Sans elles, il n’y a ni humilité ni sainteté. Si tu n’es pas capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, tu n’es pas humble et tu n’es pas sur le chemin de la sainteté. La sainteté que Dieu offre à son Église vient à travers l’humiliation de son Fils. Voilà le chemin ! L’humiliation te conduit à ressembler à Jésus, c’est une partie inéluctable de l’imitation de Jésus-Christ : « Le Christ […] a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces » (1 P 2, 21). Pour sa part, il exprime l’humilité du Père qui s’humilie pour marcher avec son peuple, qui supporte ses infidélités et ses murmures (cf. Ex 34, 6-9 ; Sg 11, 23-12, 2 ; Lc 6, 36). C’est pourquoi les Apôtres, après l’humiliation, étaient « tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le Nom de Jésus » (Ac 5, 41).

Je ne dis pas que l’humiliation soit quelque chose d’agréable, car ce serait du masochisme, mais je dis qu’il s’agit d’un chemin pour imiter Jésus et grandir dans l’union avec lui. Cela ne va pas de soi et le monde se moque d’une pareille proposition. C’est une grâce qu’il nous faut demander : ‘‘Seigneur, quand arrivent les humiliations, aide-moi à sentir que je suis derrière toi, sur ton chemin’’.

Pape François, exhortation apostolique Gaudete et Exsultate

prière

Ô Dieu Sauveur



Ô Dieu Sauveur Je vous en prie, donnez-nous l’humilité,

vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père

aux dépens de votre propre gloire,

aidez-nous à renoncer une fois pour toutes

à nous complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l’orgueil caché

et du désir que les autres nous estiment.

Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux,

de nous donner l’esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens

faites que notre esprit n’en soit pas contaminé,

ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, Vous êtes venu nous apprendre

à aimer notre prochain comme nous-mêmes.

Vous nous avez montré, par votre vie,

que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n’est point

vous quitter que de vous quitter pour eux.

Vous qui avez voulu être pauvre,

vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons,

en les servants, nous vous servons.

Amen.

Saint Vincent de Paul

trois questions pour avancer

1/ Comment est-ce que je regarde ma vie et celle des autres, quel est le prix que j’attache au succès ?

2/ Ai-je radicalement choisi la bannière du Christ même au prix de l’humilité ?

3/ Identifier un élément qui m’aiderait à être plus humble dans ma vie quotidienne, dans mes relations aux autres, au travail, mon voisinage…