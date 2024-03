Pour l'Histoire de l'art, les symboles religieux abondent pour qui veut bien les voir. Les références au Christ se nichent dans les vitraux, les bas-reliefs et les peintures dans les musées et les églises. Parmi ces animaux, certains sont moins attendus que d'autres.

Le carême touche à sa fin.

N’oubliez pas Aleteia dans votre offrande de Carême,

pour que puisse rayonner l’espérance chrétienne !

Soutenez Aleteia ! JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Tantôt lion, tantôt agneau, l’iconographie chrétienne use de symboles pour manifester la présence du Christ, qu’elle soit discrète ou triomphante. Les deux images coexistent d’ailleurs dans le livre de l’Apocalypse : « Voilà qu’il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David : il ouvrira le Livre aux sept sceaux. Et j’ai vu, entre le Trône, les quatre Vivants et les Anciens, un Agneau debout, comme égorgé » (Ap 5, 5-6). Si ces deux animaux manifestent l’un la royauté, l’autre, le sacrifice de l’innocent et se rejoignent donc dans la Passion de notre Seigneur, d’autres références sont quant à elles un peu plus surprenantes.