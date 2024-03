Dieu a posé sa signature sur son grand chef d'œuvre : la Création. Si l'homme est ce qui la couronne, les plantes nous révèlent aussi le merveilleux génie de ce Dieu tout puissant qui a créé le monde pour ses enfants.

« Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, à lui, haute gloire, louange éternelle ! » chantent les trois enfants dans la fournaise, dans le Livre de Daniel (Dn 3, 75-76). Aleteia revient sur ces plantes, merveilles de la Création, qui portent par leurs propriétés, leur beauté ou leurs symboles, la signature de l’Artiste souverain. Un retour en images sur cet écrin sublime et ce tabernacle admirable au sein duquel le Créateur Lui-même a voulu prendre chair.