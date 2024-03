[VIDÉO] Évangile du Vendredi saint

Chaque jour de la Semaine sainte, Aleteia vous propose d’écouter un extrait de l’Évangile du jour. Aujourd'hui, Vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. "Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit."

Le carême touche à sa fin.

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère

et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas,

et Marie Madeleine.

Jésus, voyant sa mère,

et près d’elle le disciple qu’il aimait,

dit à sa mère :

X « Femme, voici ton fils. »

L. Puis il dit au disciple :

X « Voici ta mère. »

L. Et à partir de cette heure-là,

le disciple la prit chez lui.

Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé

pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout,

Jésus dit :

X « J’ai soif. »

L. Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.

On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre

à une branche d’hysope,

et on l’approcha de sa bouche.

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit :

X « Tout est accompli. »

L. Puis, inclinant la tête,

il remit l’esprit.