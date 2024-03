[VIDÉO] Évangile du Mercredi saint

Chaque jour de la Semaine sainte, Aleteia vous propose d’écouter un extrait de l’Évangile du jour. Aujourd'hui, après avoir été payé trente pièces d'argent, Judas cherche à livrer Jésus aux grands prêtres.

Le carême touche à sa fin.

En ce temps-là,

l’un des Douze, nommé Judas Iscariote,

se rendit chez les grands prêtres

et leur dit :

« Que voulez-vous me donner,

si je vous le livre ? »

Ils lui remirent trente pièces d’argent.

Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable

pour le livrer.

Le premier jour de la fête des pains sans levain,

les disciples s’approchèrent et dirent à Jésus :

« Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs

pour manger la Pâque ? »

Il leur dit :

« Allez à la ville, chez untel,

et dites-lui :

“Le Maître te fait dire :

Mon temps est proche ;

c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque

avec mes disciples.” »

Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit

et ils préparèrent la Pâque.

Le soir venu,

Jésus se trouvait à table avec les Douze.

Pendant le repas, il déclara :

« Amen, je vous le dis :

l’un de vous va me livrer. »

Profondément attristés,

ils se mirent à lui demander, chacun son tour :

« Serait-ce moi, Seigneur ? »

Prenant la parole, il dit :

« Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi,

celui-là va me livrer.

Le Fils de l’homme s’en va,

comme il est écrit à son sujet ;

mais malheureux celui

par qui le Fils de l’homme est livré !

Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né,

cet homme-là ! »

Judas, celui qui le livrait,

prit la parole :

« Rabbi, serait-ce moi ? »

Jésus lui répond :

« C’est toi-même qui l’as dit ! »