"Je vais vous raconter ce qu’il se passe quand on meurt." La Société Française d'Accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a partagé le 25 mars sur X un bouleversant court-métrage expliquant avec des mots simples ce qui se passe dans l’organisme d’une personne en fin de vie et lors de la mort.

Les débats sur la fin de vie, « l’aide à mourir », l’euthanasie ou encore le suicide assisté promettent, dans les prochaines semaines, de susciter des réactions aussi vives qu’éruptives. Mais sait-on vraiment ce qu’est la mort ? Ce qui se passe dans notre corps ? Que faire en présence d’une personne en fin de vie ? Pour répondre à ces questions, la Société Française d’Accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a partagé le 25 mars sur X un bouleversant court-métrage expliquant avec des mots simples ce qui se passe dans l’organisme d’une personne en fin de vie et au moment de sa mort.

🎬 Apprendre à mourir : « Je vais vous apprendre ce qu’il se passe quand on meurt »

Le court-métrage du @drkathrynmannix est enfin sous-titré grâce à la SFAP. N’hésitez pas à le partager largement autour de vous.

« J’ai rencontré tellement de personnes endeuillées qui auraient aimé… pic.twitter.com/kw6mEK6L9f — SFAP SoinsPalliatifs (@asso_SFAP) March 25, 2024

D’une durée de quatre minutes, il a été réalisé par Kathryn Mannix, médecin britannique aujourd’hui retraitée et qui a longtemps travaillé dans une unité de soins palliatifs. « Ce petit film utilise des mots très simples et rassurants qui disent bien la réalité de ce que nous constatons en fin de vie », a expliqué à Aleteia le docteur Claire Fourcade, présidente de la Sfap. « Il nous paraissait pouvoir aider à modifier les représentations véhiculées couramment et répondre à des questions fréquentes. » La Sfap a fait le choix du sous-titrage plutôt que du doublage afin de « garder la voix douce de Kathryn Mannix », reprend encore Claire Fourcade. Une voix douce qui accompagne parfaitement ce film d’animation aux couleurs pastel.

« Mourir, tout comme naître, est un processus naturel pour notre corps avec des étapes qui sont sensiblement les mêmes pour tout le monde », explique ainsi la médecin britannique. « Au début notre corps se fatigue, nous avons besoin de plus de sommeil, de moins de nourriture. Nous pouvons perdre l’appétit. » Elle raconte avec simplicité comment les organes s’épuisent, la digestion ralentit, le cœur ne bat plus aussi fort. On y apprend aussi que l’ouïe est le dernier sens à disparaître. D’où l’importance de parler d’une voix douce et rassurante aux personnes en fin de vie. Et la médecin de poursuivre : « Dire au revoir aux gens qu’on aime est triste. Mais savoir à quoi s’attendre enlève une grande part de peur. Parler de la mort nous aidera à mieux vivre ensemble. »