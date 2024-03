La drôle de messe du pape François

Inaugurant place Saint-Pierre la Semaine sainte par la messe des Rameaux, l’une des célébrations les plus importantes de l’année pour les catholiques, le pape François a fait le choix de ne pas prononcer son homélie, le 24 mars 2024. Le Bureau de presse du Saint-Siège ne donne pas d’explication à ce silence qui a suscité l’étonnement – l’homélie d’une messe dominicale ayant un caractère obligatoire.

Le carême touche à sa fin.

Comme chaque année, pour le dimanche des Rameaux, la place Saint-Pierre a été le lieu d’une des plus belles liturgies de l’année. Pour commémorer l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant que le peuple ne se retourne finalement contre lui, les dizaines de milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre ont agité des rameaux d’olivier tandis qu’une procession de 400 personnes s’est étirée autour de l’obélisque, au centre de la grande place. Parmi elles, 55 cardinaux et évêques ont brandi les fameux « parmureli», ces grandes feuilles de palmier blanchies et tressées.

Pour cette première célébration de la Semaine sainte, qui se clôturera dimanche prochain par la messe de Pâques, les fidèles ont pu entendre le récit de la passion du Christ jusqu’à sa mort sur la croix. Mais, contre toute attente, le pape n’a pas enchaîné avec la lecture de son homélie, laissant la place Saint-Pierre dans un long silence avant que le cours de la liturgie ne reprenne normalement.

Matteo Bruni, le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, n’a pas donné d’information concernant cette situation singulière – le code de droit canon demande à ce qu’une homélie soit réalisée à chaque messe dominicale et « ne peut être omise que pour une cause grave ». Un communiqué tardif du Vatican a simplement constaté qu’un « moment de silence et de prière » a eu lieu après la lecture de l’Évangile. N’ayant pas été prononcée par le pape, l’homélie préparée pour la messe des Rameaux et distribuée à la presse en amont « n’existe pas », confie-t-on simplement du côté du Saint-Siège, qui se refuse à tout commentaire.

Le pape reprend la parole en fin de messe

Diminué depuis un mois en raison d’une infection respiratoire, le pape a régulièrement délégué la lecture de ses discours ou catéchèses à des tiers. Hier cependant, lors d’une rencontre avec plusieurs centaines d’employés de la RAI, le groupe audiovisuel public italien, le pontife a lu intégralement son discours et salué longuement ses hôtes.

Durant la célébration des Rameaux, le pape François a présidé la messe, déléguant toutefois la séquence de la liturgie eucharistique à un cardinal – comme il le fait régulièrement depuis qu’il est contraint à utiliser un fauteuil roulant. À l’issue de la messe, le pape François a repris la parole pour lancer plusieurs appels. Il a notamment assuré de ses prières les victimes du « lâche attentat de Moscou ». Il a finalement sillonné longuement les allées de la place Saint-Pierre en papamobile pour saluer les nombreux fidèles présents à Rome pour la Semaine sainte.

