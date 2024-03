Attentat de Moscou : le Pape assure les victimes de ses prières

Dimanche 24 mars 2024, à la fin de la messe des Rameaux, le pape a réagi à l’attentat qui a eu lieu deux jours plus tôt à Moscou, assurant sa prière pour les victimes. Il a aussi eu une pensée pour "l’Ukraine martyrisée" où "tant de gens se trouvent sans électricité" à cause des récentes attaques sur des infrastructures.

Le pape François a pris la parole à l’issue de la messe des Rameaux célébrée place Saint-Pierre pour confier ses prières aux victimes du « lâche attentat de Moscou ». Vendredi soir, une attaque terroriste revendiquée par l’organisation État islamique a fait au moins 133 morts dans une salle de concert. « Que le Seigneur accueille [les victimes] dans sa paix et réconforte leurs familles. Et qu’il convertisse les cœurs de ceux qui protègent, organisent et exécutent ces actions inhumaines qui offensent Dieu, lequel a commandé : ‘Tu ne tueras point’ », a confié le pape.

Dans un autre appel, le chef de l’Église catholique a demandé aux 60.000 personnes rassemblées place Saint-Pierre de prier pour tous ceux qui « souffrent à cause de la guerre ». Le pontife argentin a eu une attention spéciale pour « l’Ukraine martyrisée, où tant de gens se trouvent sans électricité » à cause de l’intensité des récentes attaques contre des infrastructures.

« En plus de causer la mort et des souffrances », ces attaques « comportent le risque d’une catastrophe humanitaire encore plus grande », a alerté le pontife. Ces derniers jours, des installations électriques en Ukraine ont été visées par l’armée russe, laissant par exemple Kharkiv, la deuxième ville du pays, sans électricité.

Mentionnant aussi « Gaza, qui souffre tant », et « tant d’autres lieux de guerre », le pape a aussi adressé son soutien à la « communauté de paix de San José de Apartadó », présente en Colombie, où ont été assassinés une jeune femme et un jeune il y a quelques jours. Le pape a rappelé que cette communauté avait été récompensée en 2018 pour son engagement en faveur de l’économie solidaire, de la paix et des droits de l’homme.

À l’issue de la messe, durant laquelle le pontife a fait le choix de ne pas prononcer l’homélie, le pape François a sillonné longuement les allées de la place Saint-Pierre en papamobile pour saluer les nombreux fidèles présents à Rome pour la Semaine sainte.

En images, la messe des Rameaux au Vatican, le 24 mars 2024 :