Alors que des élections locales sont prévues le 7 avril prochain en Pologne, des habitants ont décider de monter un panneau avec le candidat qui emporte leur adhésion. Son programme ? Amour, miséricorde, salut.

Le carême touche à sa fin.

Jésus ferait-il un bon maire ? Alors que des élections locales auront lieu le 7 avril prochain en Pologne, des habitants ont eu une idée originale. À Wschowa, une ville située dans l’Ouest de la Pologne a vu fleurir une affiche originale. Une banderole a été déployée pour encourager les gens à voter pour Jésus-Christ. « Serait-il un bon maire ? Le programme est court : amour, miséricorde, salut », indique l’association catholique Wschowa sur Facebook, rapporte l’édition polonaise de Aleteia.

Nous montrons que Dieu est au-dessus de tout, y compris de la politique.

« Nous voulions montrer que Dieu est le plus important dans les choix quotidiens. Ce serait bien si cette campagne ou d’autres élections n’éclipsaient pas cela », espère le président de l’association Arkadiusz Kuźniacki. « Jésus est mort pour nous et il est ressuscité, nous donnant la vie éternelle. Qu’est-ce qui pourrait être plus important ? », ajoute-t-il.

Les réactions sont diverses. Certains félicitent l’association pour son idée comme en témoignent les 20.000 likes sur l’une de leur publication relayant l’affiche. « Nous montrons que Dieu est au-dessus de tout, y compris de la politique. »