Le père Marcin Gądek, prêtre polonais de la paroisse de Szerzyny (sud de la Pologne) est un passionné de photographie. Il prend régulièrement des clichés d'églises de son pays grâce à un drone, et le résultat est époustouflant.

Clochers d’églises émergeant des brumes matinales, chapelles éclairées par le soleil levant, croix de chemin et cimetières de guerre… Le père Marcin Gądek, prêtre de la paroisse Szerzyny située au sud de la Pologne, n’en finit pas d’impressionner par la poésie de ses clichés. Ce passionné de photographie a souhaité partager la beauté des églises, nichées dans les campagnes et les forêts de Pologne ou celles de Slovénie.

Le père Gądek s’est découvert cette passion alors qu’il était encore au séminaire, un peu par hasard. Alors qu’il avait de graves problèmes au genou, une intervention chirurgicale a été nécessaire. Encore en plein dans sa période de rééducation, le prêtre a commencé à faire de la randonnée en montagne. Si les médecins ont montré des réticences, le poussant à changer de loisir pour éviter de nouveaux maux, le père Gądek a tenu à poursuivre et a progressivement récupéré toutes ses capacités.

Voir dans la nature l’oeuvre de Dieu

C’est en randonnant que de nombreux points de vue somptueux se sont offerts à lui, et il n’a évidemment pas résisté à l’envie de les immortaliser. « Parfois, on part prendre des photos et on revient les mains vides, », explique-t-il notamment dans un média polonais, « mais connaître la beauté de la nature vous rapproche de Dieu et vous enrichit « , explique-t-il. Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, le prêtre photographe a acheté un drone. Il organise des concours, des expositions et des « retraites photographiques ». Par la photographie, le père Gądek veut prouver que dans le monde qui nous entoure, nous pouvons voir la bonté et la toute-puissance de Dieu.

Découvrez les somptueux clichés du père Gądek