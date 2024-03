Lourdes, le meilleur spot missionnaire !

Tous les pèlerins qui viennent à Lourdes prier la Vierge Marie pourront également rencontrer, à partir du 20 mars 2024, des missionnaires des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). Un "Point Mission" s'ouvre au 65 boulevard de la Grotte pour inviter les pèlerins de passage à se mettre en mission, à leur retour chez eux.

Quel endroit au monde est plus missionnaire que Lourdes en France ? Un lieu où chaque année des milliers de pèlerins du monde entier se croisent et viennent prier la Vierge Marie depuis plus de 150 ans déjà. Les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), fondées par la bienheureuse Pauline Jaricot, soutiennent également la mission depuis le XIXe siècle, leur présence à Lourdes semble donc couler de source ! À partir du mercredi 20 mars prochain, les OPM ouvrent donc leur “Point mission”, en plein cœur de la cité mariale, dans le bien nommé boulevard de la Grotte au numéro 65.

Tous missionnaires

« Dans un espace de 70 m2, les pèlerins de passage pourront venir découvrir les actions des OPM, les soutenir, et rencontrer des missionnaires et des bénévoles du monde entier, qui témoigneront de la réalité et de la modernité de leurs missions », explique à Aleteia Romaric Bexon, chargé d’animation et de communication aux OPM. De leur côté, tous les missionnaires qui souhaitent témoigner et se rendre à Lourdes sont invités à se rapprocher de Romaric Bexon. « Nous proposons à nos missionnaires de venir deux semaines sur place, logés et nourris, pour assurer une présence quotidienne dans notre Point Mission et venir parler au plus grand nombre. » Au total, les bénévoles seront par groupe de quatre, et devront se relayer de mars à octobre, « il reste des dates disponibles pour ceux qui le souhaitent ».

« L’objectif est de faire prendre conscience à chaque pèlerin qu’il est lui-même missionnaire, et que de son passage à Lourdes, il reparte pleinement confiant vers la mission qui l’attend chez lui ou ailleurs! » Alors pour tous les pèlerins qui envisagent de venir à Lourdes entre mars et octobre, ne ratez pas ce nouveau lieu de rendez-vous, facilement accessible, à deux pas de la grotte, où sera relayé le message du pape François pour le dimanche des missions : « Allez et invitez tout le monde à la noce ! » (Mt 22,9)