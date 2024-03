Lors de l'angélus du dimanche 17 mars 2024, le pape François s’est appuyé sur l’Évangile du jour pour expliquer le paradoxe de la gloire de Dieu qui "se manifeste sur la Croix".

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

« Pour Dieu, la gloire c’est aimer jusqu’à donner la vie », a expliqué le pape François lors de l’Angélus de ce cinquième dimanche de Carême, en s’appuyant sur l’Évangile du jour (Jn 12, 20-33). Le Saint-Père s’est exprimé debout et avec une voix relativement fluide : une apparition rassurante pour celui qui avait pris l’habitude, depuis trois semaines, de laisser les membres de la curie prononcer ses discours à sa place en raison d’un état grippal qui l’avait affaibli au niveau de la voix et du souffle. « Pour Dieu, a-t-il souligné, la gloire ne correspond pas au succès humain, à la célébrité ou à la popularité. Au contraire, sa gloire a culminé sur la Croix où Jésus a déployé au maximum l’amour de Dieu en révélant pleinement le visage de la miséricorde, en nous donnant sa vie et en pardonnant à ceux qui l’ont crucifié ».

Le pape François a ainsi présenté la Croix comme la « chaire de Dieu », où Jésus apprend à son peuple le fait que « la vraie gloire, celle qui ne s’éteint jamais et qui rend heureux, est faite de don et de pardon [qui] sont pour nous le chemin de la vie ». Inversement, « la gloire mondaine passe et ne laisse pas de joie dans le cœur ; elle ne conduit pas non plus au bien de tous, mais à la division, à la discorde, à l’envie ». Plutôt que de chercher à « impressionner les autres » par des motifs de vaine gloire, le Pape a donc exhorté à suivre « la voie du don et du pardon, celle de Jésus crucifié, la voie de celui qui ne se lasse pas d’aimer, confiant dans le fait qu’il témoigne de Dieu dans le monde ». « Lorsque nous donnons et pardonnons, a-t-il conclu, la gloire de Dieu brille en nous ».