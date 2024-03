Pour le Carême, l'illustratrice Claire s2c livre chaque jour un dessin pour mettre en lumière une raison de plus d'entrer dans la gratitude. L'occasion de découvrir 40 raisons de dire "merci" à ce bon Dieu qui nous comble avec tendresse.

« Merci pour le soleil », « merci pour la gentillesse », « merci pour la foi », « merci pour la différence » : avec tendresse et douceur, l’illustratrice Claire s2c livre chaque jour du Carême une raison de dire « merci » à Dieu. Parce-que la Croix du Vendredi saint annonce la joie du matin de la Résurrection, elle accompagne avec ses dessins doux et colorés cette montée vers Pâques pour entrer dans la joie. Faire preuve de gratitude, c’est reconnaître la main providentielle de Dieu en toute chose, c’est savoir accueillir les bons moments bien sûr, mais aussi accepter les moins bons. Entrer dans la gratitude, c’est aussi se décentrer de soi pour s’ouvrir à l’autre. La gratitude, en unissant l’âme à son Créateur, est un chemin de vie qui invite à apprécier ce que nous avons, plutôt qu’à déplorer ce qui nous manque. Comment conclure autrement qu’en disant : « Merci, Seigneur, pour ce talent que tu as donné à Claire » ?