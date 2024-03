Aide à mourir : ils ont imaginé une sordide campagne d’affichage

Les Jeunes de l'ADMD (Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité) ont envisagé une campagne d'affichage "choc" pour appuyer leurs revendications pro-euthanasie. A peine partagée sur les réseaux sociaux, elle a été retirée tant les réactions étaient déjà vives.

La campagne est annoncée comme « choc » et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle aura été « express ». Par un communiqué de presse daté du jeudi 14 mars 2024, les Jeunes de l’ADMD (Association pour le Droit à Mourir dans la dignité), regroupant des militants pro-euthanasie de moins de 36 ans, souhaitent faire connaitre leurs revendications, indiquant déjà que les annonces du projet de loi pour la fin de vie, lancé par Emmanuel Macron, ne vont pas assez loin et qu’il faudra d’ores et déjà l’amender, pour permettre une aide à mourir « selon son souhait ».

Et pour appuyer leurs propos de liberté ultime de choisir sa mort, ils annoncent donc le lancement d’une campagne d’affichage avec quatre visuels rappelant les morts violentes ou accidentelles de quatre personnalités : la princesse Diana, Jeanne d’Arc, Claude François et Daniel Balavoine, suggérant sans doute qu’ils n’ont pu, eux, choisir leur mort. Mais que l’on se rassure, il ne s’agit pas « de ridiculiser des personnalités qui ont marqué une époque », les proches apprécieront cette délicatesse !

Si les visuels ne sont pas encore publiés dans la presse, le premier concernant la princesse Diana, a été mis en ligne dès le jeudi 14 mars, sur les réseaux sociaux et notamment X (anciennement Twitter), via le compte des Jeunes ADMD, accompagné du slogan, « En 2024, on devrait avoir le choix d’une fin de vie libre et choisie sans critère trop restrictif ! » Mais très vite, devant les réactions quasi-unanimement choquées de très nombreux internautes, dont l’avocat-essayiste Erwan Le Morhedec, le tweet a été effacé et n’est désormais plus visible.