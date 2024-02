Un nouveau calendrier pour la fin de vie ?

Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, Catherine Vautrin s’est exprimée le 14 février devant les députés au sujet du projet de loi sur la fin de vie. "Nous aurons capacité de le discuter en fin de printemps et probablement à l’été", a-t-elle indiqué.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour que Aleteia reste gratuit et faire rayonner l’espérance qui est en vous,

Faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec réduction fiscale)

Quand le projet de loi sur la fin de vie va-t-il être finalement présenté ? Interrogée par les députés sur ce sujet mercredi 14 février, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, a assuré : « Ce texte doit se terminer dans les semaines qui viennent, aller au Conseil d’État et ensuite nous aurons capacité de le discuter en fin de printemps et probablement à l’été. » Avant de reprendre : « Voilà le calendrier, voilà l’engagement. » « Avant l’été, nous examinerons un projet de loi sur l’aide active à mourir », avait déjà de son côté assuré Gabriel Attal, Premier ministre, mardi 30 janvier.