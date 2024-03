Actuellement en cours de production, le film le “Triomphe du cœur” consacré aux derniers instants de saint Maximilien Kolbe et de ses compagnons à Auschwitz dans le bunker de la faim devrait sortir en août 2024 aux États-Unis. Un témoignage bouleversant qui gagne encore en saveur quand on connaît l’origine du projet et les petits “miracles” qui ont permis le bon déroulement du tournage.

Porter sur grand écran les derniers instants de saint Maximilien Kolbe ne manque pas d’ambition. Prêtre franciscain polonais et déporté à Auschwitz, ce dernier s’offre à la place d’un père de famille en 1941 en représailles d’une évasion. Choisissant librement d’être condamné avec 9 autres prisonniers, il est enfermé dans un bunker pour y mourir de faim. Il meurt le dernier après avoir réconforté ses compagnons. C’est pourtant le pari que s’est lancé le scénariste et réalisateur américain Anthony d’Ambrosio. Intitulé “Triumph of Heart”, “Le Triomphe du cœur”, le film est actuellement en post-production et devrait sortir en août 2024 au cinéma aux États-Unis. Et si une chose est sûre, c’est que l’aboutissement de ce long-métrage tient à de nombreux petits “miracles” !

Tout commence par l’histoire personnelle d’Anthony D’Ambrosio. Jeune adulte et fiancé à la femme qu’il aime et qu’il a le projet d’épouser, il tombe grièvement malade. Une maladie à laquelle ne survivra pas le couple. Anthony d’Ambrosio traverse des crises d’angoisse régulièrement, victime d’insomnies il est à la dérive. « Dans ma souffrance, j’ai expérimenté dans une certaine mesure ce sentiment d’enfermement avec Maximilien Kolbe », explique-t-il dans une vidéo publiée sur Instagram. « Je me sentais comme les compagnons de Kolbe, pris au piège et sachant la mort venir. Et Maximilien Kolbe a amené ces hommes à combattre pour vivre. C’est cet amour là qui a redonné du sens à ma vie, qui a posé une fondation pour que je puisse croire à nouveau. Et quand je n’arrivais pas à croire en Dieu ou aux miracles, et bien je pouvais croire à cet amour incroyable qui jaillit dans les ténèbres. »

Cette expérience a profondément marqué Anthony d’Ambrosio, au point de prendre une décision radicale : faire un film sur ce séjour vécu par Maximilien Kolbe et ses compagnons dans le bunker de la faim, en montrant l’Amour et la lumière qui jaillissent des ténèbres. « J’ai écrit cette histoire pour partager la réponse de Kolbe à mes souffrances et à mes doutes avec un monde qui en a désespérément besoin », reprend-t-il. « Kolbe est un saint pour nous et pour notre époque. »

Une aventure périlleuse et providentielle

Le tournage démarre en novembre 2023 en Pologne et s’accompagne lui aussi de petits miracles. L’équipe de tournage doit en effet travailler avec un calendrier et un budget serrés. « Nous avions besoin de miracles chaque jour pour que le film soit réalisé », confirme le réalisateur à l’édition américaine d’Aleteia. « Habituellement, les films prennent des années à être réalisés, et il ne nous restait que trois mois environ entre la collecte de fonds et le tournage en Pologne. »