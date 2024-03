Un redoutable abus de pouvoir constitutionnel

Pour le juriste Philippe Pouzoulet, ancien magistrat administratif, les parlementaires ont méconnu les limites du pouvoir constitutionnel en transgressant les normes supra-constitutionnelles comme le principe d’humanité, encore reconnu par le code civil.

La révision constitutionnelle que vient d’adopter le Congrès réuni à Versailles le 4 mars est désastreuse dans la mesure où elle consacre presque cinquante ans de dénaturation de la législation sur l’avortement, conçue à l’origine comme étant seulement la dépénalisation d’un acte intrinsèquement mauvais. Mais cette révision méconnaît également les limites du pouvoir constitutionnel du peuple qu’il exerce par ses représentants ou par le référendum. En effet, la norme constitutionnelle n’est jamais une norme absolue. Le peuple n’est pas un souverain absolu.

Un principe d’humanité supra-constitutionnel

Le peuple constituant doit en effet répondre de la compatibilité de sa loi constitutionnelle avec des normes supra-constitutionnelles, non écrites, qui sont l’expression d’une justice suprême universelle, dont la plus importante est assurément le « tu ne tueras pas« . Il s’agit d’un « principe d’humanité » essentiel dans une démocratie libérale comme la nôtre. Il est aujourd’hui menacé, non seulement par l’avortement de masse, mais aussi par la perspective d’une légalisation de l’euthanasie. Aux deux extrémités de la vie, on entend réputer qu’une vie ne vaut pas encore la peine, ou ne vaut plus la peine d’être vécue, parce que le sujet n’a pas encore, a perdu ou craint de perdre l’autonomie de son agir moral, et donc, décrète-t-on, son humanité. Or, la norme supra-constitutionnelle nous l’énonce avec force : notre humanité est inamissible, de la conception à la mort, quel que soit l’état de nos moyens physiques ou intellectuels. C’est toute l’autorité de l’article 16 du code civil [« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie »] de l’énoncer. Il est aujourd’hui menacé par la révision du 4 mars 2024.