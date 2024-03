Une carte interactive, une communauté de pèlerins… Les pèlerinages des pères se fédèrent 

Créée en 2019, la carte interactive répertoriant un maximum de pèlerinages des hommes, époux et pères de famille vient d’être actualisée. Elle recense pas moins de 81 initiatives en 2024.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

En 1976, ils étaient deux hommes à marcher vers Cotignac pour rendre grâce d’une naissance qui s’annonçait difficile et qui s’est pourtant bien déroulée. Ils sont désormais plus de 10.000 hommes, répartis sur 80 pèlerinages, à marcher à la suite de saint Joseph. De Cotignac à Montligeon, du Mont-Saint-Michel à Vézelay, de Rocamadour à Banneux (en Belgique), de Dakar à la Réunion, nombreux sont les sanctuaires qui accueillent, principalement entre le mois de mars et le mois de juillet, ces hommes en quête de fraternité et de spiritualité.

« A l’image de saint Joseph, les hommes en général ne sont pas très bavards », reconnaît Dominique Chevillard, coordinateur des Pèlerins de saint Joseph. « Or ces pèlerinages font partie des rares moments où l’homme met ses tripes sur la table. On parle de ce que nous vivons réellement, on confie nos faiblesses, nos fragilités, avec humilité, sans crainte d’être jugé. C’est pour cela que les hommes ont tant besoin de se retrouver, entre eux, pour confier tout cela à saint Joseph. »

Chaque année, de nouvelles initiatives naissent partout en France. 81 rassemblements sont recensés pour la seule année 2024. Parmi eux, 25 pèlerinages se dérouleront aux mêmes dates, du 5 au 7 juillet 2024. Il était donc grand temps de structurer le mouvement ! Le site Pèlerins de saint Joseph offre ainsi un bel aperçu des différentes propositions destinées aux pères de famille. La carte interactive, récemment actualisée, répertorie les marches ou les rassemblements en France mais aussi à l’étranger (Belgique, Luxembourg, Italie, Pologne, La Réunion, Egypte, Sénégal). Elle fournit pour chaque initiative les dates, les lieux et des contacts.

Pèlerins de saint Joseph, une véritable communauté

Si chaque pèlerinage demeure très libre, les Pèlerins de saint Joseph proposent de fédérer les initiatives afin de leur donner un maximum de visibilité et de montrer qu’ils sont nombreux à se tourner vers le chef de la Sainte Famille. Savoir qu’ils ne sont pas seuls dans leur coin mais une dizaine de milliers à marcher à la suite de saint Joseph est loin d’être anodin. « Il ne s’agit pas tant de structurer le mouvement mais plutôt de le fédérer, car beaucoup d’hommes sont touchés à l’idée que leurs voix, leurs prières, leurs chants, montent ensemble vers le Seigneur, depuis différents lieux », souligne Dominique Chevillard. Signe concret de ce désir d’unir leurs prières de père : les 25 pèlerinages de début juillet auront une intention de prière commune, portée par les 5.000 hommes présents.

Les Pèlerins de saint Joseph forment ainsi une véritable communauté, informelle et amicale, d’hommes, d’époux et pères de famille désirant progresser dans leur foi à l’exemple et sous le patronage bienveillant de saint Joseph. Trois « conditions » sont nécessaires pour être Pèlerin de saint Joseph : être un homme, adhérer au Credo et reconnaître l’autorité du Pape. « On touche aujourd’hui 10.000 hommes, mais il en reste 20 millions, en France, à faire marcher ! », s’exclame Dominique Chevillard. Une belle ambition que l’on confie au chef de la Sainte Famille qui saura guider les hommes désireux de marcher à sa suite.

Prière des Pèlerins de saint Joseph

Ô glorieux saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth,

si zélé à pourvoir à tous ses besoins ;

Étends sur nos familles et nos communautés ta tendre sollicitude ;

Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent

et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes.

Ainsi soit-il.

Pratique Si vous avez connaissance d’une initiative qui n’est pas recensée dans la carte interactive, vous pouvez contacter les Pèlerins de saint Joseph via le formulaire de contact

En mars 2023 à Paris, ils étaient 2.000 à participer à la Marche de Saint Joseph :