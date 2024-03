Enlèvements, actes de vandalisme, saccages, affrontements multiples, arrestations arbitraires… Haïti subit ces dernières semaines une recrudescence de la violence et de l’insécurité. "Tout le monde a peur, même les religieux, explique Max Leroy Mésidor, archevêque de Port-au-Prince, dès qu’on sort à Port-au-Prince, on est en danger."

Le Conseil de sécurité de l’ONU a récemment alerté sur la situation « critique » en Haïti où un chef de gang a menacé de déclencher une « guerre civile » si le Premier ministre Ariel Henry, de plus en plus sous pression, ne démissionnait pas. Dans ce contexte de violence et alors que trois religieuses ont à nouveau récemment été enlevées cette semaine, Mgr Max Leroy Mésidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince et président de la Conférence des évêques d’Haïti, a partagé ce jeudi 7 mars avec l’Aide à l’Église en détresse (AED) ses inquiétudes. « Tout le monde a peur, même les religieux. Dès qu’on sort à Port-au-Prince, on est en danger », explique-t-il. « Le séminaire se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de tirs et d’affrontements. Les gangs vont jusqu’à rentrer dans les églises pour kidnapper les gens. Il y a des paroisses fermées car les curés ont dû partir. La semaine dernière, un curé a dû partir avec quelques fidèles, ils ont marché 15 heures. »

Alors qu’il entame sa sixième année comme évêque de Port-au-Prince, Mgr Max Leroy Mésidor explique n’avoir pas pu jusqu’à maintenant « réaliser le quart de ce que je voulais faire, parce qu’on gère le quotidien – un quotidien qui est fait de souffrance, de violence, de tirs, de pauvreté, de privation. » Il ne peut pas actuellement visiter les deux tiers de son diocèse car l’accès est bloqué. Pour rejoindre le sud du diocèse, il doit prendre l’avion. « Depuis deux ans, je n’ai pas été à la cathédrale : une fois, alors que j’étais dans mon bureau, il y a eu beaucoup de tirs et j’ai dû attendre pendant quatre heures avant de pouvoir sortir pour célébrer la messe », reprend-t-il. « Des balles ont frappé la fenêtre de mon bureau. La dernière célébration que j’ai pu faire dans la cathédrale a été la messe chrismale. Elle était remplie de 150 prêtres, beaucoup de religieux et de fidèles. Mais à partir de l’Agnus Dei jusqu’à la fin de la célébration, il y a eu des tirs juste à côté ; on voyait la fumée monter tout près de nous. Depuis lors, je n’ai pas pu retourner à la cathédrale ni à l’archevêché. »

Alors que les religieux et les prêtres font régulièrement l’objet d’enlèvements, il l’assure : « Tout le monde a peur, même les religieux. » Et d’insister : « Le séminaire se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de tirs et d’affrontements. Les gangs vont jusqu’à rentrer dans les églises pour kidnapper les gens. Il y a des paroisses fermées car les curés ont dû partir. La semaine dernière, un curé a dû partir avec quelques fidèles, ils ont marché 15 heures ! » Malgré tout, Mgr Max Leroy Mésidor l’assure : « Notre peuple est un peuple qui veut vivre. C’est un peuple qui, dans la souffrance, fait preuve de résilience. »