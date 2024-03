Dans son message de carême, le pape François invite à un "mouvement de libération". En réponse à l’appel du Pape, Aleteia a identifié 40 habitudes ou addictions qui nous empêchent de vivre véritablement en chrétien et donne, chaque jour du carême, des pistes pour s’en libérer.

« Charité bien ordonnée commence par soi-même » dit l’adage bien connu. Certains en ont fait un précepte de l’égoïsme, pour justifier cette ère qui a fait du « moi » et du plaisir les souverains de ce monde. Face à l’axiome, pourquoi ne pas plutôt prendre le parti de l’amour ? La charité, du latin caritas, issu lui-même du grec χάρις [kháris], c’est-à-dire « grâce » ou « don », désigne, selon la vertu théologale, l’amour de Dieu et de son prochain. Il n’est pas dévoyé, ce proverbe qui invite pour aimer Dieu à s’aimer soi, ou plutôt, à aimer Dieu en soi. C’est même une voie d’humilité, pour le chrétien qui sait voir en lui le don merveilleux que le Seigneur lui a fait de sa vie. Commencer « par soi-même », c’est suivre les conseils évangéliques qui sont chemins de sainteté, c’est chercher la sainteté pour qu’elle rayonne dans le monde, c’est être le témoin de cette foi qui nous a été donnée.

Arrêter de donner des conseils, souvent non sollicités, à tout va, à coups de « tu devrais », « si j’étais toi », « si tu », c’est ordonner la charité à ses propres failles pour se corriger soi-même avant de vouloir corriger l’autre. Arrêter de donner des conseils à tout va, c’est aussi considérer que l’exemplarité est le seul chemin qui vaille pour mener l’autre au bon, au vrai et au mieux. Chercher la charité pour soi-même, c’est donc chercher le bon Dieu avant toute chose, pour faire sienne la fameuse devise de sainte Jeanne d’Arc : « Dieu, premier servi » et se rappeler que « tout le reste [nous] sera donné par surcroît » (Mt 6, 33).