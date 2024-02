La singulière vocation d’ermite à l’honneur sur France 2

Une femme à la vocation peu ordinaire était l’invitée de l’émission “Ça commence aujourd’hui”, diffusée ce mercredi 28 février sur France 2. Il s'agit de sœur Catherine, une ermite diocésaine depuis près de trente ans. Un moment de découverte et de curiosité qui fait du bien.

Ermite dans un grotte depuis près de trente ans, escaladeuse de falaise et écrivain, voilà la vie hors du commun de sœur Catherine, ermite aujourd’hui âgée de 65 ans. Cette vie inédite, elle l’a partagée sur le plateau de l’émission de France 2 « Ça commence aujourd’hui », présentée par Faustine Bollaert et diffusée ce mercredi 28 février. Avec curiosité et surprise, l’animatrice de France 2 découvre la vocation si peu conventionnelle de cette sœur au visage rayonnant qui témoigne de son amour inconditionnel pour le Christ à qui elle a dédié sa vie entière.